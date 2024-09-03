Любил разглядывать. В Тюмени осудили педофила, совращавшего школьниц

Posted Сегодня, 12:43
Published Сегодня, 12:43
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Информацию о приговоре передает паблик «ЧС Тюмень». 22-летний мужчина совращал детей, а в качестве благодарности за фото присылал им порно, которое находил на просторах интернета.
При этом переписки с детьми осужденный удалял. Наткнулась на них мать педофила, которая использовала с ним общий компьютер. Позже в школу вызвали мать одной из девочек, сообщив, что она присылает свои голые фото неизвестному. Та сразу написала заявление.
На суде мужчина во всем сознался. Он отправится в колонию на 18 лет.
Ранее сообщалось о том, что мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени.