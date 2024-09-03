nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 12:43

Published Сегодня, 12:43

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

В Тюмени осудили педофила, совращавшего школьниц

Любил разглядывать. В Тюмени осудили педофила, совращавшего школьниц

3 сентября 2024, 12:43
Фото: 1MI

В Тюмени осудили педофила, совращавшего школьниц

В Тюмени вынесли приговор 22-летнему педофилу, который развращал школьниц в интернете. Он находил девочек на сайтах знакомств или в городских группах, а после — уговаривал присылать ему голые фотографии.

Информацию о приговоре передает паблик «ЧС Тюмень». 22-летний мужчина совращал детей, а в качестве благодарности за фото присылал им порно, которое находил на просторах интернета.

При этом переписки с детьми осужденный удалял. Наткнулась на них мать педофила, которая использовала с ним общий компьютер. Позже в школу вызвали мать одной из девочек, сообщив, что она присылает свои голые фото неизвестному. Та сразу написала заявление.

На суде мужчина во всем сознался. Он отправится в колонию на 18 лет.

Ранее сообщалось о том, что мошенник обманул трех ветеранов СВО из Тюмени.

Читайте также:
Миллион на троих. Мошенник обманул трех ветеранов СВО из ТюмениВзрослые игры. В Тюмени силовики накрыли подпольное казиноТюменка раскрыла педофилию и истязания детей в детском доме
#Александр Смирнов#Педофилия#Криминал
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
Вчера, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Сегодня, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
Вчера, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Сегодня, 04:59