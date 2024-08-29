Взрослые игры. В Тюмени силовики накрыли подпольное казино

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
Информацию приводит телеграм-канал «Темы Тюмени». Выяснилось, что мужчина решил организовать подпольный клуб, а игроков зазывал через мессенджеры. Для организации задержанный закупил все необходимое. Карты, фишки, стол для покер и другое оборудование.
Поймали преступника посредством работы под прикрытием. Сотрудники притворились игроками и собрали материалы для возбуждения уголовного дела.
Когда об этом узнал организатор — он написал явку с повинной.
Ранее сообщалось о том, что в «Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства.