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Published Сегодня, 13:19

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

В Тюмени силовики накрыли подпольное казино

Взрослые игры. В Тюмени силовики накрыли подпольное казино

29 августа 2024, 13:19
Фото: Изображение Midjourney

В Тюмени силовики накрыли подпольное казино

В Тюмени на улице Широтная вычислили организатора азартных игр. Ранее мужчина уже был судим по этой статье, но, видимо, не осознал тяжесть своего проступка.

Информацию приводит телеграм-канал «Темы Тюмени». Выяснилось, что мужчина решил организовать подпольный клуб, а игроков зазывал через мессенджеры. Для организации задержанный закупил все необходимое. Карты, фишки, стол для покер и другое оборудование.

Поймали преступника посредством работы под прикрытием. Сотрудники притворились игроками и собрали материалы для возбуждения уголовного дела.

Когда об этом узнал организатор — он написал явку с повинной.

Ранее сообщалось о том, что в «Смотрящему» за Ишимом грозит 15 лет тюрьмы за вымогательства.

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#Александр Смирнов#Тюмень#Криминал#Подпольное казино
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