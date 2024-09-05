Житель ХМАО распространял в Тюмени конфеты с наркотиком

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Как стало известно из материалов дела, мужчина бесконтактным способом распространял шоколадные конфеты, которые содержали запрещённые вещества. В областной столице он успел сделать семь «закладок».
В ходе следствия, тайники были изъяты. Дома у подозреваемого проведен обыск.
Расследование уголовного дела продолжается. Молодой человек находится в СИЗО.
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские задержали беременную женщину спустя десять минут после покупки наркотиков. Накануне ей вынесли приговор.