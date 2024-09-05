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Published Сегодня, 05:22

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Житель ХМАО распространял в Тюмени конфеты с наркотиком

5 сентября 2024, 05:22
Житель Ханты-Мансийского округа распространял на территори Тюмени конфеты с наркотиком. Его задержали полицейские, сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО.

Как стало известно из материалов дела, мужчина бесконтактным способом распространял шоколадные конфеты, которые содержали запрещённые вещества. В областной столице он успел сделать семь «закладок».

В ходе следствия, тайники были изъяты. Дома у подозреваемого проведен обыск.

Расследование уголовного дела продолжается. Молодой человек находится в СИЗО.

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменские полицейские задержали беременную женщину спустя десять минут после покупки наркотиков. Накануне ей вынесли приговор.

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#Егор Тимофеев#Общество#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Наркотики
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