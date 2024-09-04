В Тюмени при покупке наркотиков задержали беременную женщину

Posted Сегодня, 04:25
Published Сегодня, 04:25
Modified Сегодня, 04:27
Updated Сегодня, 04:27
Как стало известно из материалов дела, женщина купила запрещённое вещество через Интернет. Поавоохранители задержали ее с наркотиком массой 1,8 грамма, пишет ura.ru.
Суд учел смягчающие обстоятельства в виде четырех детей, которые находятся у нее на иждевении, а также беременность подсудимой. Кроме того, у нее конфисковали телефон, с помощью которого она покупала наркотики.
Ранее «Наш город» сообщал, что подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали ночью сотрудники ППС на улице Белоярской в Тюмени. О происшествии рассказали в МВД России по Тюменской области.