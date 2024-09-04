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Published Сегодня, 04:25

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Updated Сегодня, 04:27

В Тюмени при покупке наркотиков задержали беременную женщину

В Тюмени при покупке наркотиков задержали беременную женщину

4 сентября 2024, 04:25
Фото: Изображение Midjourney
Тюменские полицейские задержали беременную женщину спустя десять минут после покупки наркотиков. Накануне ей вынесли приговор.

Как стало известно из материалов дела, женщина купила запрещённое вещество через Интернет. Поавоохранители задержали ее с наркотиком массой 1,8 грамма, пишет ura.ru.

Суд учел смягчающие обстоятельства в виде четырех детей, которые находятся у нее на иждевении, а также беременность подсудимой. Кроме того, у нее конфисковали телефон, с помощью которого она покупала наркотики.

Ранее «Наш город» сообщал, что подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали ночью сотрудники ППС на улице Белоярской в Тюмени. О происшествии рассказали в МВД России по Тюменской области.

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#Егор Тимофеев#Происшествия#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Погода в Тюмени#Наркотики
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