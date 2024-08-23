Август не радует: на Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер

В субботу, по данным синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в течение дня на юге региона пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Днем термометры покажут +15…+20, в ночные часы температура воздуха опустится до +8…+13.