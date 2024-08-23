Август не радует: на Тюмень надвигаются дожди и штормовой ветер

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В субботу, по данным синоптиков тюменского филиала Обь-Иртышского управления по гидрометеослужбе, в течение дня на юге региона пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Скорость ветра будет достигать 18 м/с. Днем термометры покажут +15…+20, в ночные часы температура воздуха опустится до +8…+13.
В воскресенье, 25 августа, в течение дня ожидаются переменная облачность и кратковременные дожди, ветер 7-12 м/с с порывами до 18 м/с. Максимальная дневная температура воздуха составит +15…+20, в вечерние часы термометры покажут +7…+12.
В Тюмени в субботу метеорологи прогнозируют переменную облачность, небольшой дождь во второй половине дня. Максимальная температура воздуха составит +10…+15, скорость ветра будет достигать 15 м/с. В воскресенье, 25 августа, потеплеет до +17…+19. День пройдет при переменной облачности, осадки маловероятны.
Ранее «Наш Город» писал, что на тюменскую землю пришла климатическая осень. Среднесуточная температура воздуха опустилась ниже нормы — в регионе царствует высотный циклон, принесший осадки и прохладу.