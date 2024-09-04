Пора доставать шапки? В Тюмени похолодает до +8

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Published Сегодня, 01:03
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Updated Сегодня, 01:03
В Тюмени в среду, 4 сентября, ожидается пасмурная погода, дожди. В утренние и дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +9…+12, в темное время суток опустятся до +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:46, закат в 19:27, продолжительность дня 13 часов 41 минута.
В Тобольске 4 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в течение дня. Утром и днем ожидается +8…+13, в темное время суток температура воздуха опустится до +8…+9. Скорость ветра составит 4,8 м/с.
УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:33, закат в 19:18, продолжительность дня 13 часов 45 минут.
В Ишиме 4 сентября синоптики обещают дожди в течение всего дня. Утром и днем термометры покажут +9…+11, в вечерние часы похолодает до +7…+10. Скорость ветра составит 5,5 м/с.
УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:32, закат в 19:09, продолжительность дня 13 часов 37 минут.