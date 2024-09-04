Пора доставать шапки? В Тюмени похолодает до +8

В Тюмени в среду, 4 сентября, ожидается пасмурная погода, дожди. В утренние и дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +9…+12, в темное время суток опустятся до +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,5 м/с.