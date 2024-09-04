nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новостиВЭФ 2024

Posted Сегодня, 01:03

Published Сегодня, 01:03

Modified Сегодня, 01:03

Updated Сегодня, 01:03

В Тюмени в среду будет ветрено и дождливо

Пора доставать шапки? В Тюмени похолодает до +8

4 сентября 2024, 01:03
Фото: 1MI

В Тюмени в среду будет ветрено и дождливо

На юге Тюменской области в среду, 4 сентября, метеорологи обещают облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди в течение дня. В дневные часы температура воздуха составит +10…+15, ночью столбики термометров покажут +5…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 11-16 м/с.

В Тюмени в среду, 4 сентября, ожидается пасмурная погода, дожди. В утренние и дневные часы столбики термометров не поднимутся выше +9…+12, в темное время суток опустятся до +8…+10. Ветер будет дуть со скоростью до 5,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:46, закат в 19:27, продолжительность дня 13 часов 41 минута.

Купили дороги и поставили забор: жителей микрорайона Тюмени отрезали от цивилизации
Узнать подробнее

В Тобольске 4 сентября ожидается пасмурная погода, дождь в течение дня. Утром и днем ожидается +8…+13, в темное время суток температура воздуха опустится до +8…+9. Скорость ветра составит 4,8 м/с.

УФ-индекс 3 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:33, закат в 19:18, продолжительность дня 13 часов 45 минут.

В Ишиме 4 сентября синоптики обещают дожди в течение всего дня. Утром и днем термометры покажут +9…+11, в вечерние часы похолодает до +7…+10. Скорость ветра составит 5,5 м/с.

УФ-индекс 2 балла, магнитное поле спокойное. Восход в 5:32, закат в 19:09, продолжительность дня 13 часов 37 минут.

Читайте также:
Пустить в ход кулаки! Тюменские политики призвали драться с мигрантамиРазочаровались? Тюменцы очень неохотно покупают билеты на концерт SHAMANАвиабилеты из Тюмени в Сочи резко подешевели
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Новости тюмени#Тобольск#Погода в Тюмени#Погода
Подпишитесь
Случайность или нет? Тюменец на Lexus каждый год сбивает по ребенку в деревне
2 сентября, 08:10
126 тысяч в месяц: тюменские медики обогнали по уровню зарплат российских коллег
1 сентября, 07:58
В Тюменской области мать сбитого насмерть сына узнала о его гибели из соцсетей
1 сентября, 08:42
Не забудьте зонты: в Тюмени сегодня похолодает и пойдет дождь
Вчера, 01:03
Страховать квартиры от атаки беспилотников предлагают тюменцам
2 сентября, 04:04
«Такой лучезарный человечек»: в зоне СВО погиб младший сержант из Ишимского района
Вчера, 04:59