Ночью молодого тюменца задержали с мефедроном

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок три года. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.