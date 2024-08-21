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Ночью молодого тюменца задержали с мефедроном

Ночью молодого тюменца задержали с мефедроном

21 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI
Подозреваемого в незаконном хранении наркотиков задержали ночью сотрудники ППС на улице Белоярской в Тюмени. О происшествии рассказали в МВД России по Тюменской области.

Ночью сотрудники отдельного батальона патрульно-постовой службы на улице Белоярской в Тюмени остановили для проверки документов 25-летнего парня. Выяснилось, что молодой человек имеет при себе мефедрон.

Экспертиза установила, что изъятое вещество действительно является наркотиком мефедрон массой 1,69 граммов. Парень признался, что приобрел наркотик для личного употребления.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств»). Теперь тюменцу грозит лишение свободы на срок три года. Фигуранту избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

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