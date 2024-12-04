Зарабатывал на казино: экс-полицейского подозревают в производстве мефедрона в Тюмени

Известно, что бывший тюменский силовик был вовлечен в преступную деятельность по производству наркотических средств безработным С. В. спустя около 6 месяцев после завершения службы в УМВД России по Тюменской области. Получаемые от незаконной продажи наркотических средств, денежные средства тратились сообщниками на покупку спиртных напитков и посещение увеселительных заведений.