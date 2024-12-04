Зарабатывал на казино: экс-полицейского подозревают в производстве мефедрона в Тюмени

Posted 4 декабря, 09:40
Published 4 декабря, 09:40
Modified 4 декабря, 09:42
Updated 4 декабря, 09:42
Бывший сотрудник УМВД России по Тюменской области, некий А.В., занимавший до 2021 года должность начальника дежурной смены, совместно с безработным С. В. организовали производство мефедрона в съемном нежилом помещении Тюмени, об этом «Нашему городу» сообщил собственный источник. В ходе расследования были установлены родственные связи сообщников.
«Оборудование, химические реактивы, прекурсоры, а также средств защиты органов дыхания и рук были предоставлены бывшему силовику безработным гражданином. После изготовления наркотических средств указанными лицами происходила их фасовка на меньшие партии (от 1 до 5 г)», — сообщает инсайдер.
Для последующего сбыта А.В. и С. В. был привлекли безработного знакомого — В. В. Его обязанности включали размещение расфасованных партий наркотиков в тайниковые закладки в Тюмени.
«За закладку партии 300-500 грамм В.В. получал 50-60 тыс. рублей. При этом со слов В.В. он не знал кто именно производил наркотики. Доказанными объемами незаконного производства наркотических средств А.В. и С. В. для последующего сбыта составляют более 1,7 кг, вместе с тем незаконным производством указанные лица занимались более 1,5 лет», — говорит источник редакции.
Известно, что бывший тюменский силовик был вовлечен в преступную деятельность по производству наркотических средств безработным С. В. спустя около 6 месяцев после завершения службы в УМВД России по Тюменской области. Получаемые от незаконной продажи наркотических средств, денежные средства тратились сообщниками на покупку спиртных напитков и посещение увеселительных заведений.
Значительные денежные средства, полученные от незаконного производства и сбыта наркотиков также расходовались на обеспечение игровой зависимости в онлайн-казино и ставок на спортивные мероприятия.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени группа молодых людей совершала нападения на людей, которых они считали распространителями запрещённых веществ. Преступники разработали стратегию, как незаконно обогатиться за счёт своих жертв.