Неверный диагноз: тюменских врачей обвиняют в гибели подростка, упавшего с самоката

Согласно версии следствия, в июле 2022 года в приёмное отделение Областной больницы № 11 Голышманово с бригадой скорой медицинской помощи была доставлена 16-летняя девушка с травмой головы, полученной в результате падения с самоката. Помощь девушке оказывали в том числе врач-хирург, который был дежурным по больнице в ночь поступления девушки и травматолог-ортопед, ставший её лечащим врачом.