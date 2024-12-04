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Posted 4 декабря, 07:00

Published 4 декабря, 07:00

Modified 4 декабря, 07:40

Updated 4 декабря, 07:40

Упавшая с самоката тюменка погибла из-за неправильного диагноза врачей.

Неверный диагноз: тюменских врачей обвиняют в гибели подростка, упавшего с самоката

4 декабря 2024, 07:00
Фото: 1MI. Упавшая с самоката тюменка погибла из-за неправильного диагноза врачей.

Упавшая с самоката тюменка погибла из-за неправильного диагноза врачей

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Дети
В августе 2022 года скончалась юная тюменка. Специалисты установили, что причиной тому стала несвоевременная диагностика и позднее оперативное вмешательство местных врачей.

Прокуратура Тюменской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух врачей хирургического отделения районной больницы за неоказание помощи больному без уважительных причин, что привело к смерти пациента.

Согласно версии следствия, в июле 2022 года в приёмное отделение Областной больницы № 11 Голышманово с бригадой скорой медицинской помощи была доставлена 16-летняя девушка с травмой головы, полученной в результате падения с самоката. Помощь девушке оказывали в том числе врач-хирург, который был дежурным по больнице в ночь поступления девушки и травматолог-ортопед, ставший её лечащим врачом.

Однако медики не провели своевременные диагностические мероприятия, включая компьютерную томографию головы пациентки, что привело к коме и клинической смерти ребёнка. Только после реанимационных мероприятий и дополнительных исследований консилиумом врачей был установлен правильный диагноз и организован перевод пациентки в Областную больницу № 4 Ишима, где ей провели оперативное лечение.

«К сожалению, из-за несвоевременной диагностики и позднего оперативного вмешательства спасти потерпевшую не удалось, и в августе 2022 года она скончалась. Проведённая комиссионная судебно-медицинская экспертиза установила причинно-следственную связь между бездействием врачей хирургического отделения Областной больницы № 11 и смертью пациентки», — сообщили в прокуратуре Тюменской области.

Уголовное дело направлено в Голышмановский районный суд для рассмотрения по существу, теперь врачам грозит до четырех лет лишения свободы.

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Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени наблюдается рост заболеваемости COVID-19. Это обусловлено сезонным снижением иммунитета у населения, а также увеличением количества контактов в холодное время года. Кроме того, врачи обеспокоены появлением новых штаммов вируса, которые представляют особую опасность.

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