Четверо детей семьи из Красноярска умерли от дихлофоса. Химики не верят в эту версию

Наиболее опасным элементом дихлофоса является циперметрин, который имеет смертельную дозу в 250 мг на килограмм массы тела. Он уточнил, что для того, чтобы отравить ребенка весом 10 кг, нужно 2,5 грамма циперметрина. Однако в двух баллонах дихлофоса содержится всего 1,4 г этого вещества. Это означает, что для уверенного отравления потребуется использовать три-четыре баллона, и при этом дихлофос необходимо принимать внутрь, а не распылять по помещению и вдыхать его пары.