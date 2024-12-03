Четверо детей семьи из Красноярска умерли от дихлофоса. Химики не верят в эту версию

Posted 3 декабря, 16:38
Published 3 декабря, 16:38
Modified 3 декабря, 16:40
Updated 3 декабря, 16:40
Утром 21 сентября 2024 года в поселке Красная Сопка Красноярского края беременная женщина, ее супруг и четверо несовершеннолетних детей внезапно почувствовали себя плохо, проявив признаки кишечного расстройства. Семья обратилась за медицинской помощью и была экстренно госпитализирована.
В тот же день скончались 13-летний мальчик и 6-летняя девочка. На следующий день не стало их 11-летней сестры, а через день — 12-летней девочки.
Мать сообщила, что накануне приобрела в местном магазине сырую курицу, пельмени, специи и хлеб. В течение дня все члены семьи употребляли пельмени и курицу с картошкой. Женщина утверждала, что в пищу не могли попасть опасные для здоровья вещества. Следователи проверили записи с камер видеонаблюдения, которые подтвердили, что мать действительно купила эти продукты.
Родители также рассказали, что регулярно используют дихлофос для обработки своего дома. Они признали, что последний раз это сделали накануне. После обработки они лишь немного проветрили помещение, открыв только форточку. Во время допроса отец рассказал, что семья провела два часа на улице.
Согласно инструкции, обработку следует проводить только в тех помещениях, где хранятся посуда, полотенца, средства личной гигиены, белье и продукты. После обработки необходимо тщательно проветрить помещение и сделать влажную уборку. Входить внутрь можно через два-три часа после обработки, при условии, что помещение хорошо проветрено.
Источник РИА Новости в региональном управлении Следственного комитета России сообщил, что «отец беспорядочно распылял дихлофос»:
«Он брызгал везде, то есть хаотично распылял. Эксперты говорят, что в результате попадания через еду, вдыхания через нос, контакта с игрушками, контакта с одеждой, контакта с бытовыми предметами — все это повлекло отравление этих органов и последующую смерть».
По словам Алексея Меньшикова, технолога-дезинфектора и руководителя департамента «Производственный контроль» службы санитарной оценки объектов, для того чтобы отравиться дихлофосом, необходимо приложить значительные усилия. В разговоре с Life.ru он прокомментировал инцидент с отравлением семьи вблизи Красноярска отметив, что устроить смертельную газовую атаку крайне сложно.
«Использовался в этой семье бытовой дихлофос, который продаётся в хозяйственных магазинах. К нему есть инструкция, где всё написано. При работе с ним есть определённое время испарения токсина, об этом тоже в инструкции написано. Даже если человек и сделает пару вздохов, то он убежит, откашляется, помоет глаза, попьёт воду и всё», — подчеркнул эксперт.
Меньшиков отметил, что отравление дихлофосом может произойти только с грудным ребёнком, в то время как для взрослого человека этот препарат не представляет большей опасности, чем сигареты. Дезинфектор предположил, что существует вероятность, что детей в Красноярском крае могли отравить другим способом. Он добавил, что версию с дихлофосом следует тщательно проверить и дождаться официального заключения.
Эксперт добавил, что дихлофос может представлять определённую опасность у людей с астмой. У них может произойти приступ, а также может возникнуть кожный дерматит. Меньшиков также уточнил и то, что препарат, обнаруженный в красноярском доме, обладает очень сильным запахом, который невозможно было не заметить.
Солидарен с коллегой и другой химик. В редакцию агентства «АиФ Красноярск» поступило письмо от специалиста из Барнаула, в котором он утверждает, что семья не могла отравиться дихлофосом. Сергей Сохранный, ныне пенсионер, в советские времена работал на НПО «Аэрозоль» в Риге, где занимался разработкой рецептур различных аэрозольных средств, включая инсектицид Перфос-П. Химик подчеркивает, что современный дихлофос значительно менее токсичен по сравнению с теми разработками.
Наиболее опасным элементом дихлофоса является циперметрин, который имеет смертельную дозу в 250 мг на килограмм массы тела. Он уточнил, что для того, чтобы отравить ребенка весом 10 кг, нужно 2,5 грамма циперметрина. Однако в двух баллонах дихлофоса содержится всего 1,4 г этого вещества. Это означает, что для уверенного отравления потребуется использовать три-четыре баллона, и при этом дихлофос необходимо принимать внутрь, а не распылять по помещению и вдыхать его пары.
«Добавлю, что никаких „паров“ циперметрина в воздухе не бывает — это нелетучее вещество. Мелкие капли аэрозоля конечно долго висят в воздухе, но за два часа после обработки осядут сами, а значит проветривание играет чисто символическую роль», — объясняет в письме корреспонденту krsk.aif.ru Сергей Сохранный, который называет себя опытным химиком.
Химик отмечает, что направил письмо в Следственный комитет. Более того, он предлагает провести эксперимент, чтобы подтвердить, что смерть человека от инсектицидов невозможна. Он даже заявил о готовности самостоятельно протестировать воздействие дихлофоса на себе. Мы, в свою очередь, не рекомендуем никому повторять его эксперимент.
Комментируя трагический инцидент, врач-эпидемиолог и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко ранее утверждал, что современными аэрозольными средствами, которые использовала данная семья, невозможно отравиться. Он также отметил, что раньше дихлофос был очень опасным, однако сейчас он производится по новым технологиям и стал менее токсичным.
Жители Красной Сопки не разделяют мнение о смерти детей в результате распыления дихлофоса. Многие из них регулярно используют это средство для борьбы с мухами.
«Пишут, что тараканы по дому бегали. Нет в деревне тараканов. Это у вас в городе. У нас тут мухи, особенно у тех, кто скот держит, а у них он есть. Пишут, что маленькую форточку открыли. Нет у них форточек, обычные пластиковые окна — или полностью открывается, или ставится на проветривание. А этот дихлофос, ну все мы им пользуемся. И нормально. В 90-е годы его алкаши пили, и то не травились. В советское время детям вши им травили», — рассказал один из жителей на похоронах.
При этом известно, что мать приобретала продукты в магазине «Олимп». Следственные органы установили, что большая часть продукции поступала в магазин без ветеринарных сопроводительных документов, имела неизвестное происхождение и не имела подтверждения безопасности, что затрудняло ее прослеживаемость.
При этом другие жители поселка, также покупавшие продукты в «Олимпе», не пострадали. Местные жители предположили, что один из членов семьи мог перепутать ядовитое средство для мух с приправами, так как это вещество хранилось на кухне.
Жительница поселка Ольга в интервью «Газете.Ru» после трагедии положительно отозвалась о семье, отметив, что пара была благополучной и не злоупотребляла алкоголем.
«Мать беременная, вроде как не работает, а отец в ЖКХ. Дети в школу ходили и на улице постоянно чистые. Отец, бывало, пил пиво, но редко. Не алкаши», — добавила она.
Но несмотря на все несостыковки, Следственный комитет предъявил обвинение отцу четырех детей, погибших от отравления в поселке Красная Сопка Красноярского края. Его подозревают в неосторожном обращении с ядом для насекомых, который, по данным экспертов, стал причиной смерти трех дочерей и сына.
34-летний мужчина уже признал свою вину и обвиняется по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Криминалисты обнаружили следы дихлофоса на еде, посуде, одежде и других предметах. Кроме того, остатки яда были найдены и на шерсти котенка, который также погиб.
В настоящее время отца детей допрашивают, мера пресечения еще не определена. Как сообщили в СК, задерживать мужчину не планируют, однако ему может грозить до четырех лет лишения свободы.