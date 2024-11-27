Тюменцу, выжившему после жуткого пожара, пересадили кожу

Напомним, жуткий пожар произошел в деревне Боровлянка в частном доме, в котором проживала многодетная семья, рано утром 22 октября. Троих детей отец семейства успел вывести на улицу. Однако спасти 30-летнюю супругу и 13-летнего сына ему не удалось — они погибли.