Тюменцу, выжившему после жуткого пожара, пересадили кожу

Posted 27 ноября, 08:30
Published 27 ноября, 08:30
Modified 27 ноября, 08:32
Updated 27 ноября, 08:32
«Аутодерматопластику пациенту провели врачи Областной клинической больницы №1. В настоящее время мужчина находится в палате реанимации и интенсивной терапии. Его состояние медики оценивают как тяжелое», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.
Напомним, жуткий пожар произошел в деревне Боровлянка в частном доме, в котором проживала многодетная семья, рано утром 22 октября. Троих детей отец семейства успел вывести на улицу. Однако спасти 30-летнюю супругу и 13-летнего сына ему не удалось — они погибли.