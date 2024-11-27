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Posted 27 ноября, 08:30

Published 27 ноября, 08:30

Modified 27 ноября, 08:32

Updated 27 ноября, 08:32

Тюменцу, который выжил в пожаре в деревне Боровлянка, пересадили кожу

Тюменцу, выжившему после жуткого пожара, пересадили кожу

27 ноября 2024, 08:30
Фото: 1MI.

Тюменцу, который выжил в пожаре в деревне Боровлянка, пересадили кожу

Жителю тюменской деревни Боровлянка, выжившему в страшном пожаре, произошедшем 22 октября, провели операцию по пересадке кожи.
«Аутодерматопластику пациенту провели врачи Областной клинической больницы №1. В настоящее время мужчина находится в палате реанимации и интенсивной терапии. Его состояние медики оценивают как тяжелое», — сообщили «Нашему Городу» в департаменте здравоохранения Тюменской области.

Напомним, жуткий пожар произошел в деревне Боровлянка в частном доме, в котором проживала многодетная семья, рано утром 22 октября. Троих детей отец семейства успел вывести на улицу. Однако спасти 30-летнюю супругу и 13-летнего сына ему не удалось — они погибли.

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