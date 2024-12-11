Тюменских чиновников заставят обустроить в городе тротуары

С жалобой в ведомство на отсутствие пешеходных дорожек обратился один из местных жителей. Тюменец отметил, что по улице Зодчих автомобильная дорога, ведущая к горнолыжному комплексу «Воронинские горки», в связи с чем на дороге всегда наблюдается интенсивное движение машин и пешеходов. Из-за отсутствия тротуаров безопасность пешеходов находится под угрозой.