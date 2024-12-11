nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 11 декабря, 07:28

Published 11 декабря, 07:28

Modified 11 декабря, 07:30

Updated 11 декабря, 07:30

Тюменских чиновников заставят обустроить в городе тротуары

Тюменских чиновников заставят обустроить в городе тротуары

11 декабря 2024, 07:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
В ближайшее время пешеходные дорожки появятся на улице Зодчих. Иск с требование построить там тротуары предъявила администрации города прокуратура Тюмени.

С жалобой в ведомство на отсутствие пешеходных дорожек обратился один из местных жителей. Тюменец отметил, что по улице Зодчих автомобильная дорога, ведущая к горнолыжному комплексу «Воронинские горки», в связи с чем на дороге всегда наблюдается интенсивное движение машин и пешеходов. Из-за отсутствия тротуаров безопасность пешеходов находится под угрозой.

Прокурор Тюмени обратился в суд с требованием обязать мэрию построить тротуары по улице Зодчих. Центральный районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил.

В жутких ДТП с автобусами в Тюмени пострадали пять человек
Узнать подробнее

Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе снесут поврежденный большегрузом надземный переход. ДТП на 227-м километре автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло в ночь с 6 на 7 декабря. В настоящее время на участке трассы введен реверс.

Читайте также:
Силовиков и спасателей переводят на усиленный режим работы в ТюмениБолее 1,5 тысячи мигрантов выдворили из Тюменской области«Пришлось продать мамины вещи»: откровение тюменца, лечащегося от лудомании
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Суд#Прокуратура#Пешеходы#Новости тюмени#Тротуары#Прокуратура г.Тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика