Тюменских чиновников заставят обустроить в городе тротуары

Posted 11 декабря, 07:28
Published 11 декабря, 07:28
Modified 11 декабря, 07:30
Updated 11 декабря, 07:30
С жалобой в ведомство на отсутствие пешеходных дорожек обратился один из местных жителей. Тюменец отметил, что по улице Зодчих автомобильная дорога, ведущая к горнолыжному комплексу «Воронинские горки», в связи с чем на дороге всегда наблюдается интенсивное движение машин и пешеходов. Из-за отсутствия тротуаров безопасность пешеходов находится под угрозой.
Прокурор Тюмени обратился в суд с требованием обязать мэрию построить тротуары по улице Зодчих. Центральный районный суд требования надзорного ведомства удовлетворил.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тобольском районе снесут поврежденный большегрузом надземный переход. ДТП на 227-м километре автомобильной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск произошло в ночь с 6 на 7 декабря. В настоящее время на участке трассы введен реверс.