Истязание детей ради шоу. Скандальной тюменской стримерше Жади вынесли приговор

Posted 27 ноября, 05:37
Published 27 ноября, 05:37
Modified 27 ноября, 05:39
Updated 27 ноября, 05:39
Летом прошлого года отрывок трансляции Алисы Гулиевой, известной в сети, как «Жади» разлетелся по всей стране. На видео женщина выгоняла сына из дома, угрожала ему убийством и говорила о его «поганой крови», называя «тварью». В выражениях она не стеснялась и орошала ребенка обилием обсценной лексики. Под «горячую руку» ребенок попал потому, что не захотел искать скотч для матери.
«В 12 лет такой крутой стал? Пошел вон! Я хочу кровь твою поганую, которая сидит в тебе», — говорила стримерша.
Сотрудники правоохранительных органов Тюмени оперативно отреагировали на ситуацию. Уже через 24 часа после происшествия 32-летней женщине было предъявлено обвинение по части 2 статьи 117 Уголовного кодекса Российской Федерации — «Истязание». На личный контроли расследования взял глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
В департаменте социального развития сообщили, что двое детей «Жади» после вынесения обвинений и заключения в СИЗО, попали в социально-реабилитационный центр. Одному ребёнку на тот момент было 4 года, другому — 12. Представители центра отмечали, что на момент поступления дети были в тяжёлом физическом и эмоциональном состоянии.
Согласно материалам следствия, в период с мая по июль 2023 года Алиса наносила побои своему старшему сыну, угрожала ему, выгоняла из дома и заставляла жить в антисанитарных условиях. Это привело к серьёзным физическим и психологическим последствиям для ребёнка, что выявила проведенная экспертиза.
В окончательной редакции Алисе Гулиевой вменяют целый букет статей:
Сама Гулиева отказывалась признавать свою вину во время досудебной проверки. Её защита пыталась смягчить меру пресечения и перевести её из СИЗО под домашний арест, однако суд неоднократно отклонял эти прошения. В рамках дела также была назначена стационарная психиатрическая экспертиза для оценки состояния женщины.
Сестра Алисы Гулиевой, Манана Исоева, рассказала «Нашему городу», как её сестра стала известной как «Жади» и начала вести стримы. Она уверена, что Алиса была любящей матерью, которая делала всё ради своих детей.
По словам Мананы, работа Алисы на известном стриминговом сервисе позволяла её семье содержать семью. На этой платформе она выполняла задания от зрителей, за что получала достойное вознаграждение.
Мужчины не оказывали ей поддержки. В свидетельстве о рождении старшего ребёнка не указан отец. Младший сын по документам имеет отца, но его признали пропавшим без вести. Гулиева не получала никакой финансовой поддержки от государства или региона, поэтому ей приходилось самостоятельно обеспечивать своих детей. А последний ее мужчина вовсе поднимал руку на Гулиеву. Из-за этого ей даже пришлось бежать к сестре в Тюмень вместе с детьми. Это произошло в тот же день, когда в сети распространили вырезку со стрима женщины. Ходили слухи, что их мог слить в сеть тот самый ухажер, однако объективных подтверждений этой версии нет. Как говорит сестра стримерши, местные правоохранители якобы не реагировали на обращения Гулиевой, касающиеся побоев от сожителя.
Манана Исоева заботилась о детях Гулиевой, но они воспринимали её скорее как подругу, а не как родственницу. Старший сын охотно делился с ней своими переживаниями и рассказывал о своей жизни. Он ни разу не упоминал о том, что мать применяет к нему физическое насилие или словесно оскорбляет его.
«У меня самой четверо детей. И я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поставить ребёнка в угол. Это не делает меня плохой матерью. Однако ни я, ни Алиса никогда не применяли к детям физическое насилие. Мы не унижали их. Сын всегда отзывался о маме с большой теплотой», — говорит Исоева.
Младшего ребёнка также опросили, но, учитывая его возраст, он не смог сформулировать свою точку зрения. Манана Исоева полагает, что не следовало привлекать к допросу пятилетнего ребёнка.
«Я хочу подчеркнуть, что она всегда находила общий язык со своими детьми, между ними было взаимопонимание. Это могут подтвердить жители деревни, её репутация там хорошая. Но почему на основе видео было сделано предположение о жестоком обращении с детьми? И кто именно распространил это видео? У меня есть подозрения на счёт мужчины, который её избивал, но это только мои догадки», — говорит сестра Алисы Гулиевой.
Доход напрямую зависел от количества зрителей и её поведения в кадре. А, как известно, люди любят наблюдать за будоражащими представлениями, поэтому Алисе приходилось выполнять довольно сложные и порою странные задачи. Манана Исоева утверждает, что видео, на котором Гулиева ругает своего сына, было снято специально — ио сценарию. Эту идею предложил сам юноша, полагая, что такой сюжет поможет привлечь больше зрителей.
«Он предложил ей нечто подобное, чтобы тоже было жестко. Однако всё получилось очень реалистично, как в кино. Причём в кадре даже не было ребёнка, только слышен крик. В реальной жизни мать никогда не стала бы так обращаться к сыну. Это было сделано для шоу, но люди этого не понимают», — объясняет Исоева.
Однако в суде установили, что факт истязания детей все же не постановочный, а реальный. Поэтому Алису Гулиеву признали виновной.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что Гулиева в течение пяти лет, вплоть до своего задержания в июле 2023 года, периодически проживала в Тюмени и в деревне Турушево Исетского района. Она не проявляла заботы о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии своих несовершеннолетних детей. Она не обеспечивала им необходимые условия для жизни, не следила за соблюдением элементарных гигиенических норм, не предоставляла им подходящую одежду и обувь, а также не создавала комфортную и развивающую среду. Кроме того, она постоянно проявляла неуважение, жестокость и грубость по отношению к детям. По незначительным поводам она причиняла старшему сыну как душевную, так и физическую боль, а также применяла к нему физическое насилие.
Она не уделяла внимания воспитанию детей, не водила их в медицинские учреждения для осмотров и лечения. Старший сын часто пропускал занятия в школе, в результате чего был оставлен на второй год. Младший ребёнок не посещал детский сад. Учителя отмечали, что мать не проявляла интереса к учёбе сына.
В доме, где жила семья, царила антисанитария: не было ни кроватей для детей, ни условий для учёбы и отдыха. Не хватало необходимых вещей и мебели.
«Бесчеловечное, унижающее достоинство поведение по отношению к собственным детям, несвоевременное выявление и лечение заболеваний, а также педагогическая запущенность привели к психическим отклонениям, социальной дезадаптации и педагогической запущенности детей», — сообщили в объединенной пресс-службе судов Тюменской области.
На последнем заседании Гулиева не признала свою вину и объяснила, что все видео были постановочными, и дети об этом знали. Таким образом она зарабатывала на жизнь и вела себя так, чтобы люди верили, что это происходит на самом деле, а не просто спектакль. . Гулиева просила суд оправдать её и вернуть детей.
Суд с учётом тяжести преступлений назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Также по иску прокурора с неё была взыскана компенсация морального вреда в пользу детей в размере 800 000 рублей. Кроме того, суд вынес частные постановления в адрес органов системы профилактики, медицинского учреждения, отдела образования и опеки.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что в Тюмени вынесли приговор мужчине, который ранее служил в ЧВК «Вагнер». Его признали виновным в мошенничестве и жестоком убийстве жительницы Тюмени. Он расправился с ней, а затем попытался спрятать тело, залив его бетоном.