Истязание детей ради шоу. Скандальной тюменской стримерше Жади вынесли приговор

У меня самой четверо детей. И я не вижу ничего предосудительного в том, чтобы поставить ребёнка в угол. Это не делает меня плохой матерью.

Однако ни я, ни Алиса никогда не применяли к детям физическое насилие. Мы не унижали их. Сын всегда отзывался о маме с большой теплотой