Два по цене одного. Автоинспекторы приехали на аварию в Тюмени и сами попали в ДТП

Posted 9 декабря, 10:31
Published 9 декабря, 10:31
Modified 9 декабря, 10:41
Updated 9 декабря, 10:41
Как сообщают в Госавтоинспекции, сотрудники выехали на вызов с сообщением о двойном ДТП на мосту через Туру. Патруль прибыл на место и установил ограждение, однако это не помогло.
На этом же участке проезжал водитель легковушки, который не обратил внимание на знаки и протаранил машину ДПС, создав еще одну аварию на одном и том же месте. Туда же прибыло еще две машины, пострадавшая машина ДПС получила удар такой силы, что влетела в стоящие неподалеку уже попавшие в аварию машины. Теперь сотрудникам придется оформлять сразу два протокола подряд и привлекать к ответственности несколько человек сразу.
Ранее сообщалось о том, что в одном из районов Тюмени водитель на полной скорости сбил двухлетнего ребенка.