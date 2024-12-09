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Posted 9 декабря, 10:31

Published 9 декабря, 10:31

Modified 9 декабря, 10:41

Updated 9 декабря, 10:41

Автоинспекторы приехали на аварию в Тюмени и сами попали в ДТП

Два по цене одного. Автоинспекторы приехали на аварию в Тюмени и сами попали в ДТП

9 декабря 2024, 10:31
Фото: 1MI.

Автоинспекторы приехали на аварию в Тюмени и сами попали в ДТП

Сюжет
Авария
В центре Тюмени произошло сразу два ДТП подряд на одном и том же месте. Все произошло на улице Мельникайте, на двойное ДТП выехали сотрудники Госавтоинспекции.

Как сообщают в Госавтоинспекции, сотрудники выехали на вызов с сообщением о двойном ДТП на мосту через Туру. Патруль прибыл на место и установил ограждение, однако это не помогло.

На этом же участке проезжал водитель легковушки, который не обратил внимание на знаки и протаранил машину ДПС, создав еще одну аварию на одном и том же месте. Туда же прибыло еще две машины, пострадавшая машина ДПС получила удар такой силы, что влетела в стоящие неподалеку уже попавшие в аварию машины. Теперь сотрудникам придется оформлять сразу два протокола подряд и привлекать к ответственности несколько человек сразу.

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Видео: Темы Тюмени.
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