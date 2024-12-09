Два по цене одного. Автоинспекторы приехали на аварию в Тюмени и сами попали в ДТП

На этом же участке проезжал водитель легковушки, который не обратил внимание на знаки и протаранил машину ДПС, создав еще одну аварию на одном и том же месте. Туда же прибыло еще две машины, пострадавшая машина ДПС получила удар такой силы, что влетела в стоящие неподалеку уже попавшие в аварию машины. Теперь сотрудникам придется оформлять сразу два протокола подряд и привлекать к ответственности несколько человек сразу.