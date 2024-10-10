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Posted 10 октября, 05:54

Published 10 октября, 05:54

Modified 10 октября, 05:56

Updated 10 октября, 05:56

Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу в Тюмени

Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу в Тюмени

10 октября 2024, 05:54
Фото: 1MI
Сюжет
ДТП
Жесткая авария произошла сегодня ночью на улице Республики. По словам очевидцев, автомобиль BMW врезался в стоящую Lada Samara, а затем в Ford Focus. После чего перевернулся на крышу.

В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Республики, 60. В результате аварии травмы получила пассажирка Lada 2005 года рождения.

Видео: ЧП Тюмень.

Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Смертельная рыбалка: в ДТП на тюменской трассе погиб пассажир Chevrolet Niva
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Ранее «Наш Город» писал, что во вторник под Тюменью произошла смертельная авария. На 13-м автодороги Тюмень — Криводанова лоб в лоб столкнулись Lada и грузовик FAW. В ДТП погиб 50-летний водитель отечественного авто.

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