Водитель на BMW протаранил два автомобиля и опрокинулся на крышу в Тюмени

Posted 10 октября, 05:54
Published 10 октября, 05:54
Modified 10 октября, 05:56
Updated 10 октября, 05:56
В Госавтоинспекции по Тюменской области рассказали, что дорожно-транспортное происшествие случилось в районе Республики, 60. В результате аварии травмы получила пассажирка Lada 2005 года рождения.
Обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее «Наш Город» писал, что во вторник под Тюменью произошла смертельная авария. На 13-м автодороги Тюмень — Криводанова лоб в лоб столкнулись Lada и грузовик FAW. В ДТП погиб 50-летний водитель отечественного авто.