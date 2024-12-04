В одном из районов Тюмени водитель на полной скорости сбил двухлетнего ребенка

Posted 4 декабря, 10:23
Published 4 декабря, 10:23
Modified 4 декабря, 10:37
Updated 4 декабря, 10:37
Сообщается, что инцидент произошел на улице Московский тракт. На кадрах, снятых с видеорегистратора подъезда видно, как ребенок впереди матери переходит дорогу и в этот момент его сбивает машина.
После этого водитель скрылся с места аварии. Мать уже написала на него заявление в полицию. Ребенок был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.
Ранее сообщалось о том, что в Тюмени насмерть сбили местного жителя. Он умер на месте.