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Posted 4 декабря, 10:23

Published 4 декабря, 10:23

Modified 4 декабря, 10:37

Updated 4 декабря, 10:37

В одном из районов Тюмени водитель на полной скорости сбил двухлетнего ребенка

В одном из районов Тюмени водитель на полной скорости сбил двухлетнего ребенка

4 декабря 2024, 10:23
Фото: 1MI.
Сюжет
Авария
В одном из микрорайонов Тюмени произошел неприятный инцидент. Во дворах водитель на скорости проезжая узкие проулки, сбил двухлетнего ребенка прямо на глазах у матери.

Сообщается, что инцидент произошел на улице Московский тракт. На кадрах, снятых с видеорегистратора подъезда видно, как ребенок впереди матери переходит дорогу и в этот момент его сбивает машина.

Видео: Тюмень с огоньком.

После этого водитель скрылся с места аварии. Мать уже написала на него заявление в полицию. Ребенок был доставлен в больницу с травмами разной степени тяжести.

Ранее сообщалось о том, что в Тюмени насмерть сбили местного жителя. Он умер на месте.

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