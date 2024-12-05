Тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто

Posted 5 декабря, 12:20
Published 5 декабря, 12:20
Modified 5 декабря, 12:27
Updated 5 декабря, 12:27
По сообщениям экспертов, многие водители, решившие расстаться со своими китайскими авто, начали обманывать покупателей, чтобы скрыть ту или иную неисправность. Как известно, самое слабое место китайских машин — это электроника, поэтому многие продавцы решают скрывать дефекты до последнего, иногда даже увозя машину на кратковременный ремонт, чтобы решить вопрос с возможными подозрениями.
Отмечается, что Ремонт электрических систем в этих машинах значительно сложнее, чем в моделях других марок, включая отечественные. Это связано с тем, что специализированные СТО, несмотря на наличие опыта работы с китайскими автомобилями, зачастую не могут точно определить источник поломки и предложить решение. Поэтому, когда водитель покупает новую машину и везет ее на диагностику, или того хуже, сталкивается с проблемой на дороге — помочь ему оперативно практически невозможно.
При этом некоторые автомобили из Китая и вовсе нет возможности починить, поэтому многие дельцы пытаются продать их как можно быстрее. Избежать такой подставы можно, только если обращаться за диагностикой в профильные центры или же спрашивать у тех, кто разбирается в специфике китайских машин.
Ранее сообщалось о том, что Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах.