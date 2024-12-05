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Posted 5 декабря, 12:20

Published 5 декабря, 12:20

Modified 5 декабря, 12:27

Updated 5 декабря, 12:27

Тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто

Тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто

5 декабря 2024, 12:20
Фото: Изображение Midjourney.
В Тюмени участились случаи продажи китайских автомобилей с скрытыми поломками, о которых новые владельцы узнают лишь спустя некоторое время после покупки. При этом, по сообщениям экспертов, такая ситуация повсеместна практически со всем продажами авто «с рук».

По сообщениям экспертов, многие водители, решившие расстаться со своими китайскими авто, начали обманывать покупателей, чтобы скрыть ту или иную неисправность. Как известно, самое слабое место китайских машин — это электроника, поэтому многие продавцы решают скрывать дефекты до последнего, иногда даже увозя машину на кратковременный ремонт, чтобы решить вопрос с возможными подозрениями.

Отмечается, что Ремонт электрических систем в этих машинах значительно сложнее, чем в моделях других марок, включая отечественные. Это связано с тем, что специализированные СТО, несмотря на наличие опыта работы с китайскими автомобилями, зачастую не могут точно определить источник поломки и предложить решение. Поэтому, когда водитель покупает новую машину и везет ее на диагностику, или того хуже, сталкивается с проблемой на дороге — помочь ему оперативно практически невозможно.

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При этом некоторые автомобили из Китая и вовсе нет возможности починить, поэтому многие дельцы пытаются продать их как можно быстрее. Избежать такой подставы можно, только если обращаться за диагностикой в профильные центры или же спрашивать у тех, кто разбирается в специфике китайских машин.

Ранее сообщалось о том, что Тюменцы начали продавать лекарства друг другу в закрытых чатах.

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