Тюменцы начали обманывать друг друга, чтобы побыстрее продать китайские авто

Отмечается, что Ремонт электрических систем в этих машинах значительно сложнее, чем в моделях других марок, включая отечественные. Это связано с тем, что специализированные СТО, несмотря на наличие опыта работы с китайскими автомобилями, зачастую не могут точно определить источник поломки и предложить решение. Поэтому, когда водитель покупает новую машину и везет ее на диагностику, или того хуже, сталкивается с проблемой на дороге — помочь ему оперативно практически невозможно.