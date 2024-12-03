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Posted 3 декабря, 10:51

Published 3 декабря, 10:51

Modified 3 декабря, 10:53

Updated 3 декабря, 10:53

Тобольчан, погибших в зоне СВО, посмертно наградили орденами Мужества. ФОТО

Тобольчан, погибших в зоне СВО, посмертно наградили орденами Мужества. ФОТО

3 декабря 2024, 10:51
Фото: 1MI.
Семьям погибших в зоне специальной военной операции жителей Тобольска вручили ордена Мужества. Об этом в своем telegram-канале сообщил глава города Петр Вагин.

По информации Петра Вагина, ордена Мужества передали родственникам участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга. Вячеслав Скиба, Заур Арыпов, Денис Лазаренко, Андрей Сапронов с честью отстаивали интересы государства, а также защищали Родину.

— Наши бойцы с честью и отвагой защищали свое Отечество, свой народ, как это делали наши отцы и деды, — высказал мнение мэр Тобольска.

Ранее родители погибшего тюменца Егора Якубенко получили письмо с фронта.

Фото: telegram-канал Петра Вагина
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Ранее «Наш Город» писал, что семья из Белгорода, переехавшая в Тюмень, рассказала о жизни под обстрелами и о том, почему для жизни была выбрана именно Тюменская область.

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