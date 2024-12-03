Тобольчан, погибших в зоне СВО, посмертно наградили орденами Мужества. ФОТО

Posted 3 декабря, 10:51
Published 3 декабря, 10:51
Modified 3 декабря, 10:53
Updated 3 декабря, 10:53
По информации Петра Вагина, ордена Мужества передали родственникам участников спецоперации, погибших при исполнении воинского долга. Вячеслав Скиба, Заур Арыпов, Денис Лазаренко, Андрей Сапронов с честью отстаивали интересы государства, а также защищали Родину.
— Наши бойцы с честью и отвагой защищали свое Отечество, свой народ, как это делали наши отцы и деды, — высказал мнение мэр Тобольска.
Ранее родители погибшего тюменца Егора Якубенко получили письмо с фронта.
Ранее «Наш Город» писал, что семья из Белгорода, переехавшая в Тюмень, рассказала о жизни под обстрелами и о том, почему для жизни была выбрана именно Тюменская область.