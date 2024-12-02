В чем встречать Новый 2025 год? Актуальные модные тренды

Posted 2 декабря, 11:48
Published 2 декабря, 11:48
Modified 2 декабря, 11:53
Updated 2 декабря, 11:53
Таким образом, в ноябре спрос на услуги стилистов увеличился на 16 процентов по сравнению с октябрем этого года. Какие тренды будут актуальны на предновогодних вечеринках этого года, рассказала стилист Алина Завьялова.
Для встречи 2025 года прекрасно подойдет минималистичный наряд с яркими аксессуарами, если костюм — то блестящий или бархатный.
— Металлик и пайетки все еще актуальны, но держите баланс, чтобы выглядеть гармонично. Избегайте излишне обтягивающих вещей или «платьев-елок» с кучей декора — это вышло из моды, — порекомендовала стилист.
Что касается макияжа для празднования Нового года, то стоит делать упор на сиянии и естественности.
— Делайте акцент на влажную, ухоженную кожу с легким хайлайтером. В моде также графические стрелки и металлик на глазах — золото, серебро, бронза идеально подойдут для праздничного образа, — поделилась Алина Завьялова.
Если говорить про прически, то в моде сейчас воздушные локоны, небрежные пучки, слегка растрепанные, как будто «на скорую руку». Некоторые тюменки экспериментируют с проборами и хвостами, причем весьма успешно.
Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире.