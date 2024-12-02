nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 2 декабря, 11:48

Published 2 декабря, 11:48

Modified 2 декабря, 11:53

Updated 2 декабря, 11:53

В чем встречать Новый 2025 год? Актуальные модные тренды

В чем встречать Новый 2025 год? Актуальные модные тренды

2 декабря 2024, 11:48
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Услуги», накануне новогодних корпоративов жительницы Тюмени начинают чаще обращаться за услугами стилистов.

Таким образом, в ноябре спрос на услуги стилистов увеличился на 16 процентов по сравнению с октябрем этого года. Какие тренды будут актуальны на предновогодних вечеринках этого года, рассказала стилист Алина Завьялова.

Для встречи 2025 года прекрасно подойдет минималистичный наряд с яркими аксессуарами, если костюм — то блестящий или бархатный.

Металлик и пайетки все еще актуальны, но держите баланс, чтобы выглядеть гармонично. Избегайте излишне обтягивающих вещей или «платьев-елок» с кучей декора — это вышло из моды, — порекомендовала стилист.

Что касается макияжа для празднования Нового года, то стоит делать упор на сиянии и естественности.

— Делайте акцент на влажную, ухоженную кожу с легким хайлайтером. В моде также графические стрелки и металлик на глазах — золото, серебро, бронза идеально подойдут для праздничного образа, — поделилась Алина Завьялова.

Если говорить про прически, то в моде сейчас воздушные локоны, небрежные пучки, слегка растрепанные, как будто «на скорую руку». Некоторые тюменки экспериментируют с проборами и хвостами, причем весьма успешно.

За сколько тюменцы могут купить наряд на новогодний корпоратив?
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» писал о том, какие элементы декора возвращаются в моду. Среди них то, что казалось бы вообще невозможно увидеть в современной квартире.

Читайте также:
Тюменская область на 8 месте среди регионов с высокими зарплатными предложениямиВ Тюмень приедет цирк с белыми тиграми, которые занесены в Красную книгуВ Тюменской области поезд насмерть сбил мужчину
#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика