В центре Тюмени Mercedes сбил подростка. Ребенок получил тяжелые травмы

Posted 2 декабря, 05:19
Published 2 декабря, 05:19
Modified 2 декабря, 05:21
Updated 2 декабря, 05:21
По предварительным данным, подросток перебегал дорогу на красный сигнал светофора, когда на него наехал водитель Mercedes. По словам 27-летнего водителя иномарки, юный тюменец резко выбежал на дорогу, поэтому среагировать и остановить автомобиль он не успел.
В результате аварии подросток получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице.
Ранее «Наш Город» писал, что накануне вечером на федеральной трассе Тюмень — Омск в Ишимском районе в ДТП с участием грузовика и минивэна пострадали пять человек. Водитель последнего не уступил дорогу фуре.