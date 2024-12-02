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Posted 2 декабря, 05:19

Published 2 декабря, 05:19

Modified 2 декабря, 05:21

Updated 2 декабря, 05:21

В центре Тюмени водитель иномарки сбил подростка

В центре Тюмени Mercedes сбил подростка. Ребенок получил тяжелые травмы

2 декабря 2024, 05:19
Фото: ГАИ ТО.

В центре Тюмени водитель иномарки сбил подростка

Сюжет
ДТП
Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье вечером на Республики, 46. На регулируемом пешеходном переходе был сбит 17-летний тюменец.

По предварительным данным, подросток перебегал дорогу на красный сигнал светофора, когда на него наехал водитель Mercedes. По словам 27-летнего водителя иномарки, юный тюменец резко выбежал на дорогу, поэтому среагировать и остановить автомобиль он не успел.

Видео: ГАИ ТО.

В результате аварии подросток получил тяжелые травмы. В настоящее время он находится в больнице.

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