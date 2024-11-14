Власти Тюмени ликвидировали два стихийных рынка на улицах города

На данный момент штраф за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение он увеличивается до 5 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает повысить максимальный штраф до 6 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей за повторное.