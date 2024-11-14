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Posted 14 ноября, 17:06

Published 14 ноября, 17:06

Modified 14 ноября, 17:08

Updated 14 ноября, 17:08

Власти Тюмени ликвидировали два стихийных рынка на улицах города

Власти Тюмени ликвидировали два стихийных рынка на улицах города

14 ноября 2024, 17:06
Фото: 1MI.
В Тюмени в ходе рейда по пресечению несанкционированной торговли на улицах города были закрыты два стихийных рынка, сообщает администрация областной столицы.

Специалисты департамента потребительского рынка совместно с сотрудниками УМВД России по Тюмени заставили торговцев прекратить деятельность. Лоточники разместили свои прилавки из коробок и ящиков в районе ДК «Строитель» возле домов № 181, 188, 194 на улице Республики, а также напротив магазина «Монетка» у дома № 22 на улице Олимпийской. Такая торговля без разрешительных документов в Тюмени недопустима.

«Участники межведомственных рейдов настроены решительно и будут продолжать планомерную работу по освобождению городских пространств от сомнительных продовольственных и непродовольственных товаров», — обратили внимание власти города.

В мэрии подчеркнули, что внеплановые проверки могут помочь сохранить здоровье горожан и поддержать чистоту города.

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В Тюмени также началась установка лотков «Продаем свое», которые предназначены для продажи излишков собственной продукции. За оранжевые прилавки могут встать садоводы и огородники, заключившие договор с департаментом потребительского рынка администрации города. При этом за использование лотков никаких платежей не требуется.

До конца 2024 года в Тюмени планируется установить 54 таких лотка для упорядочивания уличной торговли. В Восточном округе 13 ноября были установлены четыре брендированных павильона по адресам: ул. Малая Боровская, 9/1 и ул. Широтная, 108г.

Евгений Триль, руководитель управы Восточного административного округа, отметил, что лотки пользуются большой популярностью среди пожилых жителей, садоводов и самозанятых граждан. В ближайшее время аналогичные конструкции планируется установить и в Ленинском административном округе.

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Ранее в региональную думу был внесен законопроект, который предполагает удвоение штрафов за несанкционированную торговлю. Это нововведение затронет как иностранных, так и местных граждан. Однако случаи стихийной торговли чаще ассоциируются именно с мигрантами, на которых поступает множество жалоб.

Хотя иностранцы в основном становятся нарушителями, предложенные изменения коснутся всех, включая россиян, занимающихся этой деятельностью.

На данный момент штраф за торговлю в неустановленных местах составляет 3 тысячи рублей, а за повторное нарушение он увеличивается до 5 тысяч рублей. Новый законопроект предлагает повысить максимальный штраф до 6 тысяч рублей за первое нарушение и до 10 тысяч рублей за повторное.

Авторы законопроекта считают, что уличная торговля представляет собой угрозу для здоровья, так как реализуемые продукты не сертифицированы, и также наносит ущерб бюджету, поскольку торговцы уплачивают лишь часть назначенных им штрафов.

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Ранее стало известно, что в Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Продукты#Рынок#Стихийный рынок
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