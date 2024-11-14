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Posted 14 ноября, 12:58

Published 14 ноября, 12:58

Modified 14 ноября, 13:00

Updated 14 ноября, 13:00

Не могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушка

Не могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушка

14 ноября 2024, 12:58
Фото: 1MI.
По информации «ЛизаАлерт» Тюменской области, 23-летняя Вера Афанащенко пропала 5 ноября. С тех пор ее разыскивают, пока поиски не принесли результатов.

Известно, что молодая девушка пропала еще в начале месяца, 5 ноября, в Восточном районе. С тех пор 23-летнюю Веру Афанащенко разыскивают. Девушку не могут найти уже девять дней. Ориентировку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.

— Внимание, помогите найти человека! Вера Афанащенко, 23 года. С 5 ноября ее местонахождение неизвестно, — указано в сообщении.

Как указано в ориентировке, тюменка была одета в красную куртку, серые шапку и шарф. Ее рост 167 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.

Фото: «ЛизаАлерт» Тюменской области
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Ранее 11-летний ребенок пропал в Тюменской области. Мальчика вскоре нашли. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было.

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