Не могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушка

Известно, что молодая девушка пропала еще в начале месяца, 5 ноября, в Восточном районе. С тех пор 23-летнюю Веру Афанащенко разыскивают. Девушку не могут найти уже девять дней. Ориентировку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.