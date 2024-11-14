Не могут найти девять дней: в Тюмени пропала 23-летняя девушка

Posted 14 ноября, 12:58
Published 14 ноября, 12:58
Modified 14 ноября, 13:00
Updated 14 ноября, 13:00
Известно, что молодая девушка пропала еще в начале месяца, 5 ноября, в Восточном районе. С тех пор 23-летнюю Веру Афанащенко разыскивают. Девушку не могут найти уже девять дней. Ориентировку разместил поисковый отряд «ЛизаАлерт» Тюменской области.
— Внимание, помогите найти человека! Вера Афанащенко, 23 года. С 5 ноября ее местонахождение неизвестно, — указано в сообщении.
Как указано в ориентировке, тюменка была одета в красную куртку, серые шапку и шарф. Ее рост 167 сантиметров, волосы темно-русые, глаза карие.
Ранее 11-летний ребенок пропал в Тюменской области. Мальчика вскоре нашли. Противоправных действий в отношении школьника совершено не было.