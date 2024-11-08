В Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль

Posted 8 ноября, 04:04
Published 8 ноября, 04:04
Modified 8 ноября, 04:06
Updated 8 ноября, 04:06
Как пояснили в департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени, согласно с утвержденной градостроительной документацией правовые основания для изъятия земельного участка по улице Николая Чаплина, 122 для муниципальных нужд у мэрии города имеются. Правда, при условии включения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период до 2040 года, а также ходатайства муниципального органа об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, пишет РБК Тюмень.
В настоящее время точных сроков строительства скоростной магистрали нет. В 2023 году власти заявляли, что рынок Южный будет снесен в связи с реконструкцией улицы Чаплина в 2026–2031 гг.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени продолжается строительство высоток на месте снесенного в 2023 году рынка Червишевский. Работы проводит СЗ «Футуро».