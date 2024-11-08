nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 04:04

Published 8 ноября, 04:04

Modified 8 ноября, 04:06

Updated 8 ноября, 04:06

В Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль

В Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль

8 ноября 2024, 04:04
Фото: 2 ГИС.
Сюжет
Строительство
Новая автодорога пройдет через улицу Никлая Чаплина. По данным Генерального плата, земельный участок, на котором построен рынок, расположен в зоне транспортной инфраструктуры.

Как пояснили в департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени, согласно с утвержденной градостроительной документацией правовые основания для изъятия земельного участка по улице Николая Чаплина, 122 для муниципальных нужд у мэрии города имеются. Правда, при условии включения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период до 2040 года, а также ходатайства муниципального органа об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, пишет РБК Тюмень.

В настоящее время точных сроков строительства скоростной магистрали нет. В 2023 году власти заявляли, что рынок Южный будет снесен в связи с реконструкцией улицы Чаплина в 2026–2031 гг.

Тюменские власти хотят отдать под КРТ еще одну территорию на Лесобазе
Узнать подробнее
Читайте также:
В Тюмени 8 ноября ударят 18-градусные морозыСнегопад в Тюмени: за сутки в городе выпало 6 мм осадковНа работе, как в 90-е! На сотрудников тюменских аптек вешают крупные недостачи
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Строительство#Тюменская область#Новости тюмени#Снос#Строительство дорог#Дорожное строительство#Рынок
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика