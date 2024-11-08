В Тюмени на месте рынка «Южный» построят скоростную магистраль

Как пояснили в департаменте земельных отношений и градостроительства Тюмени, согласно с утвержденной градостроительной документацией правовые основания для изъятия земельного участка по улице Николая Чаплина, 122 для муниципальных нужд у мэрии города имеются. Правда, при условии включения в программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города Тюмени на период до 2040 года, а также ходатайства муниципального органа об изъятии земельных участков для муниципальных нужд, пишет РБК Тюмень.