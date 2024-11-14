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Posted 14 ноября, 14:01

Published 14 ноября, 14:01

Modified 14 ноября, 14:03

Updated 14 ноября, 14:03

Тюменский аэропорт Рощино признали одним из самых безопасных в стране

Тюменский аэропорт Рощино признали одним из самых безопасных в стране

14 ноября 2024, 14:01
Фото: 1MI.
Совсем недавно завершилась национальная премия «Транспортная безопасность России — 2024», в ходе которой Тюменский аэропорт Рощино был признан одним из самых безопасных аэропортов страны, согласно информации от пресс-службы организации.

Аэропорт Рощино был представлен в номинации, связанной с соблюдением законодательных требований в области транспортной безопасности, и занял третье место. Это свидетельствует о том, что его системы безопасности полностью соответствуют установленным нормам.

В службе безопасности аэропорта трудится 245 сотрудников. В их числе есть представители отдела досмотра, которые встречают пассажиров и осуществляют проверку багажа перед входом в зону ожидания.

«Если вам иногда кажется, что они слишком суровы, то стоит помнить, что эти люди выполняют строгие требования законодательства. Их соблюдение — вопрос наших жизней и здоровья», — сообщили в пресс-службе аэропорта.

Кроме них в аэропорту работают сотрудники отдела охраны и досмотра воздушных судов. Хотя они и не общаются с пассажирами, их задача — обеспечивать безопасность самолетов круглосуточно.

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Ранее стало известно, что в аэропорту Рощино появится бомбоубежище, в котором смогут укрыться сотни человек

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Аэропорт Рощино#Рощино
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