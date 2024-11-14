Тюменский аэропорт Рощино признали одним из самых безопасных в стране

Posted 14 ноября, 14:01
Published 14 ноября, 14:01
Modified 14 ноября, 14:03
Updated 14 ноября, 14:03
Аэропорт Рощино был представлен в номинации, связанной с соблюдением законодательных требований в области транспортной безопасности, и занял третье место. Это свидетельствует о том, что его системы безопасности полностью соответствуют установленным нормам.
В службе безопасности аэропорта трудится 245 сотрудников. В их числе есть представители отдела досмотра, которые встречают пассажиров и осуществляют проверку багажа перед входом в зону ожидания.
«Если вам иногда кажется, что они слишком суровы, то стоит помнить, что эти люди выполняют строгие требования законодательства. Их соблюдение — вопрос наших жизней и здоровья», — сообщили в пресс-службе аэропорта.
Кроме них в аэропорту работают сотрудники отдела охраны и досмотра воздушных судов. Хотя они и не общаются с пассажирами, их задача — обеспечивать безопасность самолетов круглосуточно.
Ранее стало известно, что в аэропорту Рощино появится бомбоубежище, в котором смогут укрыться сотни человек