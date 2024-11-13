Потребительская корзина подешевела в Тюмени, но продукты подорожали

Posted 13 ноября, 04:15
Published 13 ноября, 04:15
Modified 13 ноября, 04:17
Updated 13 ноября, 04:17
В целом за год менее года назад данный показатель увеличился более чем на 1 тысячу рублей — в январе этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляла 19,2 тысячи рублей.
По данным Федстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Тюменской области достигала в сентябре 2024 года 7,4 тысячи рублей. С начала года цена в среднем на продукты питания из потребкорзины выросла на 1 тысячу рублей.
В целом с начала года в тюменском регионе цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года увеличились на 4,3%. Продукты подорожали на 2,1%, непродовольственные товары — на 3,5%. Рост стоимость услуг за год составил около 9%.
Заметим, что товары, входящие в состав потребительской корзины, продемонстрировали наибольший рост цен. В частности, существенно подорожали сливочное масло (более чем на 15%), хлеб (на 11,8%), молочная продукция (рост на 8,3%), сахар (рост на 4,4%), крупы и бобовые (рост на 3,5%).
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области взлетела стоимость красной икры. В среднем стандартная 140-граммовая банка данного продукта продают на 1200-1500 рублей. Год назад цена на икру была в два раза ниже.