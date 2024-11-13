nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 ноября, 04:15

Published 13 ноября, 04:15

Modified 13 ноября, 04:17

Updated 13 ноября, 04:17

В Тюменской области стоимость потребительской корзины составила 20,6 тысячи

Потребительская корзина подешевела в Тюмени, но продукты подорожали

13 ноября 2024, 04:15
Фото: 1MI.

В Тюменской области стоимость потребительской корзины составила 20,6 тысячи

В августе ее размер, по данным Росстата, составил 20,6 тысячи рублей. Для сравнения, в июле стоимость потребкорзины в регионе превысил 20,7 тысячи рублей.

В целом за год менее года назад данный показатель увеличился более чем на 1 тысячу рублей — в январе этого года стоимость фиксированного набора потребительских товаров и услуг составляла 19,2 тысячи рублей.

По данным Федстата, стоимость минимального набора продуктов питания в Тюменской области достигала в сентябре 2024 года 7,4 тысячи рублей. С начала года цена в среднем на продукты питания из потребкорзины выросла на 1 тысячу рублей.

В целом с начала года в тюменском регионе цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года увеличились на 4,3%. Продукты подорожали на 2,1%, непродовольственные товары — на 3,5%. Рост стоимость услуг за год составил около 9%.

Недойные коровы? Цены на «молочку» в Тюменской области показывают рекордный рост
Узнать подробнее

Заметим, что товары, входящие в состав потребительской корзины, продемонстрировали наибольший рост цен. В частности, существенно подорожали сливочное масло (более чем на 15%), хлеб (на 11,8%), молочная продукция (рост на 8,3%), сахар (рост на 4,4%), крупы и бобовые (рост на 3,5%).

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области взлетела стоимость красной икры. В среднем стандартная 140-граммовая банка данного продукта продают на 1200-1500 рублей. Год назад цена на икру была в два раза ниже.

Читайте также:
В Тюмени 13 ноября ударят 20-градусные морозыОпасность на каждом шагу: что делать с бродячими собаками в Тюмени?Цены адские, но есть вариант! Тюменцам рассказали, как накопить на автомобиль мечты
#Валентина Бурнашева#Общество#Тюмень#Тюменская область#Рост цен#Новости тюмени#Услуги#Продукты#Росстат#Продукты питания#Потребительская корзина
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика