Потребительская корзина подешевела в Тюмени, но продукты подорожали

В целом с начала года в тюменском регионе цены и тарифы на потребительские товары и услуги относительно декабря предыдущего года увеличились на 4,3%. Продукты подорожали на 2,1%, непродовольственные товары — на 3,5%. Рост стоимость услуг за год составил около 9%.