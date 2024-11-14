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Posted 14 ноября, 15:12

Published 14 ноября, 15:12

Modified 14 ноября, 15:14

Updated 14 ноября, 15:14

Стало известно, где в Тюмени строится худшее и лучшее жилье

Стало известно, где в Тюмени строится худшее и лучшее жилье

14 ноября 2024, 15:12
Фото: 1MI.
В Тюменской области на середину ноября строится и предлагается к продаже жилье в 126 жилых комплексах. Соответствующие данные опубликованы на сайте единого ресурса застройщиков России.

Издание URA.RU опубликовало рейтинг лучших и худших жилых комплексов Тюмени на основании потребительских характеристик и позиций в федеральных и региональных исследованиях.

Максимальный комфорт

Шесть первых позиций в региональном рейтинге новостроек занимают жилые комплексы и дома от компании «Брусника», которая также занимает восьмое место в федеральном списке застройщиков. В Тюмени реализуется строительство девяти жилых массивов, все из которых входят в топ-10 региона.

Эти жилые объекты относятся к классам «комфорт» и «элит». Качество выполнения работ и уровень комфорта в таких домах, как правило, выше, чем в классе «эконом». По версии ЕРЗ.РФ, три лучших жилых комплекса от «Брусники» — это «Речной порт», «Республика, 205» и «Европейский квартал».

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Лидирующее положение «Брусники» разбавляется жилым комплексом «Айвазовский City», строящимся в престижном 5-м заречном микрорайоне компанией «ЭНКО». Этот застройщик занимает 21-е место в федеральном рейтинге.

Его проект был оценен по сотне критериев с результатом 73,25 балла из возможных 100. Особое внимание отмечает удобное расположение, наличие клиентских сервисов, безопасность и хорошую транспортную доступность.

Замыкает тройку лучших жилых комплексов «Домашний», который возводит ГК «Страна Девелопмент» в районе Московского тракта. С результатом 62,55 баллов этот комфорт-классный комплекс занимает 11-е место в федеральном рейтинге.

Ему мешают подняться выше такие недостатки, как отсутствие теплого паркинга, единого дизайн-кода и недостаток инфраструктурных объектов. Тем не менее, проект отличается хорошей транспортной доступностью и достойными показателями безопасности.

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Максимальная экономия

Проект «Дом форм», расположенный в центре города на улице Красина и реализуемый ПСК «Дом Девелопмент», занимает самую низкую позицию в списке тюменских новостроек.

Его оценка по потребительским качествам составляет всего 12,05 балла из 100. При этом платформа ЕРЗ.РФ сообщает о том, что за последний месяц комплекс потерял 43 позиции в федеральном рейтинге. Главная причина этого — отсутствие базовых показателей, которые считаются стандартом в современном строительстве, таких как подземный паркинг, закрытая территория и удобная транспортная доступность.

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На предпоследнем месте в рейтинге находится единственный дом компании «Спутник», который возведен на Алматинской улице в «Звездном городке». Его оценка составляет 14,7 балла из 100, и причины низкой оценки аналогичны вышеупомянутым — нехватка стандартных характеристик для жилого строительства. Этот дом относится к классу «комфорт».

Замыкает тройку аутсайдеров жилой комплекс «Адмирал», построенный застройщиком «Стандарт». Этот дом эконом-класса, находящийся в поселке ММС, получил 15,7 балла из 100. Хотя требования к жилью эконом-класса более лояльные, застройщик не сумел обеспечить необходимый уровень комфорта и безопасности.

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