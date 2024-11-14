Стало известно, где в Тюмени строится худшее и лучшее жилье

Его оценка по потребительским качествам составляет всего 12,05 балла из 100. При этом платформа ЕРЗ.РФ сообщает о том, что за последний месяц комплекс потерял 43 позиции в федеральном рейтинге. Главная причина этого — отсутствие базовых показателей, которые считаются стандартом в современном строительстве, таких как подземный паркинг, закрытая территория и удобная транспортная доступность.