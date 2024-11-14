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Posted 14 ноября, 04:18

Published 14 ноября, 04:18

Modified 14 ноября, 04:20

Updated 14 ноября, 04:20

В Тюмень надолго возвращается теплая погода

В Тюмень надолго возвращается теплая погода

14 ноября 2024, 04:18
Фото: 1MI.
В ближайшие две недели тюменцев ждет потепление. Пик тепла ожидается 18–21 ноября: температура будет выше нуля.

По данным синоптика Ильи Винштейна, с 15 ноября средняя температура в Тюмени будет на 4-6 градусов выше нормы. Температура днем прогнозируется от -1 до +3, ночью — от -1 до -6. Обильных осадков не ожидается. Небольшой снег выпадет 16–17 ноября.

Фото: Погода 72

С 22 ноября температура немного понизится, однако все равно сохранится выше нормы на несколько градусов. Днем будет от -1 до -3, ночью — от -6 до -8.

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Ранее мы писали, как власти борются с гололедом в Тюмени. Почему старые методы уже не работают и как можно решить проблему?

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#Татьяна Курганова#Общество#Тюмень#Погода#Потепление#Осадки#Прогноз#Синоптик
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