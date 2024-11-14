В Тюмень надолго возвращается теплая погода

Posted 14 ноября, 04:18
Published 14 ноября, 04:18
Modified 14 ноября, 04:20
Updated 14 ноября, 04:20
По данным синоптика Ильи Винштейна, с 15 ноября средняя температура в Тюмени будет на 4-6 градусов выше нормы. Температура днем прогнозируется от -1 до +3, ночью — от -1 до -6. Обильных осадков не ожидается. Небольшой снег выпадет 16–17 ноября.
С 22 ноября температура немного понизится, однако все равно сохранится выше нормы на несколько градусов. Днем будет от -1 до -3, ночью — от -6 до -8.
Ранее мы писали, как власти борются с гололедом в Тюмени. Почему старые методы уже не работают и как можно решить проблему?