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Posted 12 ноября, 01:11

Published 12 ноября, 01:11

Modified 12 ноября, 01:11

Updated 12 ноября, 01:11

В Тюмени 12 ноября ожидаются 19-градусные морозы

В Тюмени 12 ноября ожидаются 19-градусные морозы

12 ноября 2024, 01:11
Фото: 1MI.
Переменную облачность, небольшой снег и ветер 7-11 м/с обещают на юге Тюменской области во вторник, 12 ноября, метеорологи. Ожидается похолодание — максимальная температура воздуха днем составит -6…-11, ночью -9…-14, при прояснении до -19.

В Тюмени 12 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-10, ночью ожидается до -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 16:30, продолжительность дня 8 часов 17 минут.

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В Тобольске 12 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-10, в ночные часы термометры покажут -10…-9. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:07, закат в 16:14, продолжительность дня 8 часов 7 минут.

В Ишиме 12 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде небольшого снега в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -8.-10, ночная -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 4,6 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53 закат в 16:19, продолжительность дня 8 часов 26 минут.

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