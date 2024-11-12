В Тюмени 12 ноября ожидаются 19-градусные морозы

Posted 12 ноября, 01:11
Published 12 ноября, 01:11
Modified 12 ноября, 01:11
Updated 12 ноября, 01:11
В Тюмени 12 ноября синоптики обещают пасмурную погоду, небольшой снег. В утренние и дневные часы термометры покажут -6…-10, ночью ожидается до -6…-8. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:13 закат в 16:30, продолжительность дня 8 часов 17 минут.
В Тобольске 12 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Утром и днем температура воздуха составит -8…-10, в ночные часы термометры покажут -10…-9. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:07, закат в 16:14, продолжительность дня 8 часов 7 минут.
В Ишиме 12 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде небольшого снега в течение дня. Максимальная дневная температура воздуха составит -8.-10, ночная -7…-8. Ветер будет дуть со скоростью 4,6 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:53 закат в 16:19, продолжительность дня 8 часов 26 минут.