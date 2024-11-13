В Тюмени 13 ноября ударят 20-градусные морозы

Posted 13 ноября, 01:04
Published 13 ноября, 01:04
Modified 13 ноября, 01:04
Updated 13 ноября, 01:04
В Тюмени 13 ноября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Максимальна дневная температура воздуха составит -9…-11, в ночные часы похолодает до -12. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15 закат в 16:28, продолжительность дня 8 часов 13 минут.
В Тобольске 13 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Днем термометры покажут -11…-14, в вечернее время суток температура воздуха составит -17….-18. Скорость ветра составит 3,5 м/с.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:10, закат в 16:12, продолжительность дня 8 часов 2 минуты.
В Ишиме 13 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде небольшого снега в первой половине дняя. Утром и днем термометры покажут -8…-11, в ночные похолодает до -14…-16.
УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:55 закат в 16:17, продолжительность дня 8 часов 22 минуты.