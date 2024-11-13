В Тюмени 13 ноября ударят 20-градусные морозы

Облачную с прояснениями погоду, небольшой снег прогнозируют в среду, 13 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-11, в ночные часы ожидается до -10…-15, местами до -20. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

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