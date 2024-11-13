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Posted 13 ноября, 01:04

Published 13 ноября, 01:04

Modified 13 ноября, 01:04

Updated 13 ноября, 01:04

В Тюмени 13 ноября ударят 20-градусные морозы

В Тюмени 13 ноября ударят 20-градусные морозы

13 ноября 2024, 01:04
Фото: 1MI.
Облачную с прояснениями погоду, небольшой снег прогнозируют в среду, 13 ноября, на юге Тюменской области метеорологи. Максимальная дневная температура воздуха составит -6…-11, в ночные часы ожидается до -10…-15, местами до -20. Ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с.

В Тюмени 13 ноября синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, небольшой снег. Максимальна дневная температура воздуха составит -9…-11, в ночные часы похолодает до -12. Ветер будет дуть со скоростью 3,8 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:15 закат в 16:28, продолжительность дня 8 часов 13 минут.

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В Тобольске 13 ноября ожидается пасмурная погода, небольшой снег в течение дня. Днем термометры покажут -11…-14, в вечернее время суток температура воздуха составит -17….-18. Скорость ветра составит 3,5 м/с.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 8:10, закат в 16:12, продолжительность дня 8 часов 2 минуты.

В Ишиме 13 ноября метеорологи прогнозируют пасмурную погоду, осадки в виде небольшого снега в первой половине дняя. Утром и днем термометры покажут -8…-11, в ночные похолодает до -14…-16.

УФ-индекс 0 баллов, магнитное поле спокойное. Восход в 7:55 закат в 16:17, продолжительность дня 8 часов 22 минуты.

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