Появились подробности падения крана в Тюмени

Posted 12 ноября, 08:34
Published 12 ноября, 08:34
Modified 12 ноября, 08:36
Updated 12 ноября, 08:36
Напомним, что сегодня утром, 12 ноября, на стройплощадке ЖК «Корней» рухнул автокран. Согласно сведениям, полученным редакцией «Наш город», одного человека госпитализировали. Видимых травм у пострадавшего нет.
По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований об охране труда и принят комплекс мер по устранению нарушений.
Ранее мы писали о том, как башенный кран упал прямо на детскую площадку в Тобольске. К счастью, никто не пострадал.