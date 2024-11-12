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Posted 12 ноября, 08:34

Published 12 ноября, 08:34

Modified 12 ноября, 08:36

Updated 12 ноября, 08:36

Появились подробности падения крана в Тюмени

Появились подробности падения крана в Тюмени

12 ноября 2024, 08:34
Фото: 1MI.
В результате падения крана в Тюмени пострадал один человек. Его доставили в больницу для обследования. Прокуратура Тюменской области проверит условия по обеспечению безопасности труда на месте происшествия.

Напомним, что сегодня утром, 12 ноября, на стройплощадке ЖК «Корней» рухнул автокран. Согласно сведениям, полученным редакцией «Наш город», одного человека госпитализировали. Видимых травм у пострадавшего нет.

Фото: Прокуратура Тюменской области
Видео: Прокуратура Тюменской области.

По данному факту будет проведена проверка соблюдения требований об охране труда и принят комплекс мер по устранению нарушений.

Видео: Прокуратура Тюменской области.
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Ранее мы писали о том, как башенный кран упал прямо на детскую площадку в Тобольске. К счастью, никто не пострадал.

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