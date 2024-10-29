В Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку

Кран рухнул прямо на детскую площадку, находящуюся всего в полуметре от недавно введенного в эксплуатацию дома. На месте происшествия работают полиция, бригада скорой помощи, а также представители управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций администрации Тобольска.