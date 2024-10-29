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Posted 29 октября, 13:37

Published 29 октября, 13:37

Modified 29 октября, 13:39

Updated 29 октября, 13:39

В Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку

В Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку

29 октября 2024, 13:37
Фото: 1MI.
Конструкция лежит на земле, строительная компания разбирается в произошедшем.

В Тобольске на строительном объекте произошел обрушение крана. Он упал рядом с новым многоквартирным домом. На место инцидента прибыли экстренные службы.

«По предварительной информации пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку», — заявили в администрации Тобольска.

Кран рухнул прямо на детскую площадку, находящуюся всего в полуметре от недавно введенного в эксплуатацию дома. На месте происшествия работают полиция, бригада скорой помощи, а также представители управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций администрации Тобольска.

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Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса «Ритм» в микрорайоне Зона вузов. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время ведется тщательное расследование произошедшего. Компания пытается установить причины падения крана, обращаясь к подрядной организации, отвечающей за его обслуживание и эксплуатацию.

Правоохранители выясняют причины произошедшего

Примечательно, что в феврале башенный кран уже падал на этом строительном объекте. В тот случай, также удалось избежать жертв.

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Ранее стало известно, что житель Голышманово стал инвалидом, упав с высоты на работе.

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#Иван Солдатов#Общество#Происшествия#Новости тюмени#Детская площадка#Стройка
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