В Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку

Posted 29 октября, 13:37
Published 29 октября, 13:37
Modified 29 октября, 13:39
Updated 29 октября, 13:39
В Тобольске на строительном объекте произошел обрушение крана. Он упал рядом с новым многоквартирным домом. На место инцидента прибыли экстренные службы.
«По предварительной информации пострадавших нет. Правоохранительные органы проводят проверку», — заявили в администрации Тобольска.
Кран рухнул прямо на детскую площадку, находящуюся всего в полуметре от недавно введенного в эксплуатацию дома. На месте происшествия работают полиция, бригада скорой помощи, а также представители управления гражданской защиты и чрезвычайных ситуаций администрации Тобольска.
Инцидент произошел на стройплощадке жилого комплекса «Ритм» в микрорайоне Зона вузов. К счастью, никто не пострадал. В настоящее время ведется тщательное расследование произошедшего. Компания пытается установить причины падения крана, обращаясь к подрядной организации, отвечающей за его обслуживание и эксплуатацию.
Правоохранители выясняют причины произошедшего
Примечательно, что в феврале башенный кран уже падал на этом строительном объекте. В тот случай, также удалось избежать жертв.