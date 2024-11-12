На стройплощадке в Тюмени рухнул кран

Posted 12 ноября, 05:17
Published 12 ноября, 05:17
Modified 12 ноября, 05:19
Updated 12 ноября, 05:19
В telegram-канале «Темы Тюмени» сообщили, что сегодня утром на стройплощадке ЖК «Корней» рухнул подъемный кран. Один из рабочих пострадал, сказали очевидцы.
На месте происшествия замечена машина скорой помощи. Сообщают, что медики на нашли у строителя травм, угрожающих жизни.
Ранее в Тобольске также сорвался башенный кран, использовавшийся для возведения жилого комплекса. Пострадавших не зафиксировано.