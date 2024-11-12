nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 12 ноября, 05:17

Published 12 ноября, 05:17

Modified 12 ноября, 05:19

Updated 12 ноября, 05:19

На стройплощадке в Тюмени рухнул кран

На стройплощадке в Тюмени рухнул кран

12 ноября 2024, 05:17
Фото: 1MI.
Утром 12 ноября 2024 года в Тюмени упал подъемный кран. Есть пострадавший.

В telegram-канале «Темы Тюмени» сообщили, что сегодня утром на стройплощадке ЖК «Корней» рухнул подъемный кран. Один из рабочих пострадал, сказали очевидцы.

На месте происшествия замечена машина скорой помощи. Сообщают, что медики на нашли у строителя травм, угрожающих жизни.

Фото: telegram-канал «Темы Тюмени»
Новая толерантность. Почему Тюмень уже не сможет мирно существовать без диаспор?
Узнать подробнее

Ранее в Тобольске также сорвался башенный кран, использовавшийся для возведения жилого комплекса. Пострадавших не зафиксировано.

Читайте также:
На стройке тюменской высотки погиб монтажникНа стройку в Тюмени нагрянул ОМОН в поисках мигрантов. ВидеоВ Тобольске башенный кран обрушился на детскую площадку
#Татьяна Курганова#Происшествия#Падение с высоты#Строительный кран#Стройка
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика