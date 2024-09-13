За драку старшеклассников тюменская школа заплатит 20 тысяч рублей

В сентябре 2023 года десятиклассник получил перелом носа, повздорив с одноклассником. Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, которая признала, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные для ученика условия и взыскала со школы 20 тысяч рублей в пользу травмированного подростка.