nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 13 сентября, 06:57

Published 13 сентября, 06:57

Modified 13 сентября, 07:17

Updated 13 сентября, 07:17

За драку старшеклассников тюменская школа заплатит 20 тысяч рублей

За драку старшеклассников тюменская школа заплатит 20 тысяч рублей

13 сентября 2024, 06:57
Фото: Изображение Midjourney
Сюжет
Драка
Школа в Тюменской области выплатила 20 тысяч рублей матери ученика, пострадавшего в драке с одноклассником. Сумму компенсации морального вреда установила прокуратура Сладковского района.

В сентябре 2023 года десятиклассник получил перелом носа, повздорив с одноклассником. Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, которая признала, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные для ученика условия и взыскала со школы 20 тысяч рублей в пользу травмированного подростка.

Уголовное дело, заведенное по факту причинения вреда здоровью, прекращено в связи с примирением сторон.

В центре Тюмени из едущего автомобиля выпал маленький ребенок
Узнать подробнее

Ранее «Наш город» рассказывал о странных увлечениях современных детей.

Нужно ли бороться с непонятными хобби, размышляют психологи и культурологи.

Читайте также:
Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на десятки миллионов рублейПротив тюменки возбудили уголовное дело за дискредитацию армииУ клуба закаливания «Моржи Тюмени» забрали озеро
#Надежда Зеленина#Тюмень#Уголовное дело#Прокуратура#Школа#Драка#Здоровье#Пострадавший#Моральный вред
Подпишитесь
Популярное