За драку старшеклассников тюменская школа заплатит 20 тысяч рублей

Posted 13 сентября, 06:57
Published 13 сентября, 06:57
Modified 13 сентября, 07:17
Updated 13 сентября, 07:17
В сентябре 2023 года десятиклассник получил перелом носа, повздорив с одноклассником. Мать пострадавшего обратилась в прокуратуру, которая признала, что образовательное учреждение не обеспечило безопасные для ученика условия и взыскала со школы 20 тысяч рублей в пользу травмированного подростка.
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