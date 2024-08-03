Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на десятки миллионов рублей

По данным следствия, с 2018 по 2022 годы он подавал в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией, а именно предоставлял фиктивные документы об оказанных транспортных услугах сторонними организациями. Таким образом, он уклонился не перечислил и не уплатил более 38 миллионов рублей налогов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.