Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на десятки миллионов рублей

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
По данным следствия, с 2018 по 2022 годы он подавал в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией, а именно предоставлял фиктивные документы об оказанных транспортных услугах сторонними организациями. Таким образом, он уклонился не перечислил и не уплатил более 38 миллионов рублей налогов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.
В ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, на имущество организации и ее руководителя был наложен арест на сумму равную сумме неуплаченных налогов.
В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде по существу, сообщили в СУ СК по Тюменской области.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени оштрафовали на 250 тысяч рублей главу строительной компании, который не заплатил 59 миллионов рублей налогов. Руководитель посредством «черной бухгалтерии» и фиктивных документов присвоил себе десятки миллионов рублей.