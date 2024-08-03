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Директора тюменской фирмы обвинили в неуплате налогов на 38 млн рублей

Бизнесмен обманул тюменских налоговиков на десятки миллионов рублей

3 августа 2024, 06:33
Фото: 1MI

Директора тюменской фирмы обвинили в неуплате налогов на 38 млн рублей

В Тюмени будут судить 36-летнего директора коммерческой организации, осуществляющей деятельность в сфере грузового автотранспорта, за долги перед налоговой. Руководителя фирмы обвиняют в уклонении от уплаты налогов на сумму более 38 миллионов рублей.
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Суд

По данным следствия, с 2018 по 2022 годы он подавал в налоговый орган декларации, содержащие заведомо ложные сведения о затратах, понесенных организацией, а именно предоставлял фиктивные документы об оказанных транспортных услугах сторонними организациями. Таким образом, он уклонился не перечислил и не уплатил более 38 миллионов рублей налогов, сообщили в прокуратуре Тюменской области.

В ходе расследования уголовного дела в обеспечение ущерба, причиненного бюджету, на имущество организации и ее руководителя был наложен арест на сумму равную сумме неуплаченных налогов.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база. В ближайшее время уголовное дело рассмотрят в суде по существу, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени оштрафовали на 250 тысяч рублей главу строительной компании, который не заплатил 59 миллионов рублей налогов. Руководитель посредством «черной бухгалтерии» и фиктивных документов присвоил себе десятки миллионов рублей.

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