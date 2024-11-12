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Posted 12 ноября, 06:51

Published 12 ноября, 06:51

Modified 12 ноября, 06:53

Updated 12 ноября, 06:53

Шестилетний ребенок в Тюмени покалечился на детской площадке

Шестилетний ребенок в Тюмени покалечился на детской площадке

12 ноября 2024, 06:51
Фото: 1MI.
Сюжет
Суд
Жительница Тюмени обратилась в суд на управляющую компанию из-за полученной ее ребенком травмы во дворе дома. Суд удовлетворил иск в пользу пострадавших, сообщили в telegram-канале прокуратуры Тюменской области.

Дугообразная лестница во дворе дома на ул. Пермякова была неустойчивой и содержала опасные элементы: трещины, штыри. В результате игры на такой детской площадке пострадал шестилетний сын женщины.

После вмешательства местных властей опасную конструкцию демонтировали. Кроме того, Ленинский районный суд Тюмени обязал управляющую компанию выплатить ребенку компенсацию морального вреда в размере 60 тыс рублей.

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Недавно мы писали, что жители дома по ул. Заречный проезд и вовсе остались без детской площадки: на этом месте ведут строительные работы.

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#Татьяна Курганова#Происшествия#Суд#Прокуратура#Управляющая компания#Детская площадка#Демонтаж#Травма
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