Выход заблокирован: у тюменцев отобрали детскую площадку ради строительства магазина

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
«Когда-то нас фактически лишили придомовой территории, построив огромный паркинг. Но он оказался невостребованным. В начале июля там развернулись строительно-монтажные работы — работники отобрали у жителей дома остатки детской площадки, затянув территорию лентой. Как выяснилось, там планируют оборудовать очередную торговую точку», — возмутились тюменцы.
И обратились к губернатору Тюменской области Моору и главе администрации города Афанасьеву с просьбой разобраться в ситуации.
На жалобы горожан оперативно отреагировали в мэрии. По данным администрации, ранее на земельных участок по улице Заречный проезд, 35, было выдано разрешение на строительство нежилого здания (полуподземного гаража) в составе проекта «Полуподземный гараж ГП-28. Жилой комплекс с детским садом на 140 мест, полуподземным гаражом на 60 автомобилей и комплексным благоустройством территории». Объект введен в эксплуатацию.
И добавили, что объект капитального строительства находится в собственности юридического лица и не пересекает границы земельного участка, занятого жилым домом.
«Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, застроенного многоквартирными домами, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Перераспределение земельного участка, находящегося в общей долевой собственности жителей дома, и смежных земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется правообладателями земельного участка за плату, размер которой определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта РФ», — пояснили в мэрии.
Ранее «Наш Город» писал, что семья из Тюмени обратилась к главе Следственного комитета России и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой оказать помощь в возвращении их родственницы из Турции. По словам тюменцев, во время отдыха женщина получила сердечный приступ и впала в состояние комы, ее госпитализировали. Больница отказывается отдавать женщину родным из-за долга за лечение.