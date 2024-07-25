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У жителей тюменского дома отобрали детскую площадку ради строительства магазина

Выход заблокирован: у тюменцев отобрали детскую площадку ради строительства магазина

25 июля 2024, 06:07
Фото: 1MI

У жителей тюменского дома отобрали детскую площадку ради строительства магазина

На отсутствие придомовой территории и детской площадки пожаловались тюменцы, живущие в дома по улице Заречный проезд, 35. По словам горожан, на месте, где должна быть детская площадка сегодня идут строительные работы.
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«Когда-то нас фактически лишили придомовой территории, построив огромный паркинг. Но он оказался невостребованным. В начале июля там развернулись строительно-монтажные работы — работники отобрали у жителей дома остатки детской площадки, затянув территорию лентой. Как выяснилось, там планируют оборудовать очередную торговую точку», — возмутились тюменцы.

И обратились к губернатору Тюменской области Моору и главе администрации города Афанасьеву с просьбой разобраться в ситуации.

Фото: ЧС Тюмень

На жалобы горожан оперативно отреагировали в мэрии. По данным администрации, ранее на земельных участок по улице Заречный проезд, 35, было выдано разрешение на строительство нежилого здания (полуподземного гаража) в составе проекта «Полуподземный гараж ГП-28. Жилой комплекс с детским садом на 140 мест, полуподземным гаражом на 60 автомобилей и комплексным благоустройством территории». Объект введен в эксплуатацию.

И добавили, что объект капитального строительства находится в собственности юридического лица и не пересекает границы земельного участка, занятого жилым домом.

«Образование земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, застроенного многоквартирными домами, осуществляется в соответствии с утвержденным проектом межевания территории. Перераспределение земельного участка, находящегося в общей долевой собственности жителей дома, и смежных земель или земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, осуществляется правообладателями земельного участка за плату, размер которой определяется в порядке, установленном органом государственной власти субъекта РФ», — пояснили в мэрии.
Фото: ЧС Тюмень

Ранее «Наш Город» писал, что семья из Тюмени обратилась к главе Следственного комитета России и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой оказать помощь в возвращении их родственницы из Турции. По словам тюменцев, во время отдыха женщина получила сердечный приступ и впала в состояние комы, ее госпитализировали. Больница отказывается отдавать женщину родным из-за долга за лечение.

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