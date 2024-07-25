Выход заблокирован: у тюменцев отобрали детскую площадку ради строительства магазина

Ранее «Наш Город» писал, что семья из Тюмени обратилась к главе Следственного комитета России и главе МИД РФ Сергею Лаврову с просьбой оказать помощь в возвращении их родственницы из Турции. По словам тюменцев, во время отдыха женщина получила сердечный приступ и впала в состояние комы, ее госпитализировали. Больница отказывается отдавать женщину родным из-за долга за лечение.