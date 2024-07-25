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Published Сегодня, 05:19

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Updated Сегодня, 05:22

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили проезд

На тюменской трассе ограничили проезд. Что случилось?

25 июля 2024, 05:19

На федеральной трассе Тюмень — Омск ограничили проезд

Реверсивное движение введено на двух участках федеральной автодороги Тюмень — Омск. По данным ФКУ «Уралуправтодор», ограничения действуют со 170 по 171 километры трассы и с 360 по 362.

Реверсивное движение введено в связи с проводимыми дорожными работами. Водителей призывают соблюдать на дороге скоростной режим и дистанцию.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня до 12:30 будет закрыт для проезда участок улицы Станкостроителей. В частности, из-за проведения массового мероприятия перекрыт проезд по парковке на участке от Профсоюзной до Машарова. Альтернативные маршуты организованы по Профсоюзной, Машарова, Володарского и Республики.

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