На тюменской трассе ограничили проезд. Что случилось?

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени сегодня до 12:30 будет закрыт для проезда участок улицы Станкостроителей. В частности, из-за проведения массового мероприятия перекрыт проезд по парковке на участке от Профсоюзной до Машарова. Альтернативные маршуты организованы по Профсоюзной, Машарова, Володарского и Республики.