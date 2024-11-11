«Не навреди» по-тюменски. Врач приписала пациентке липовые симптомы в медкарте

Ложные записи могут также причинить вред пациенту. Например, если человек окажется в больнице в бессознательном состоянии, врач будет опираться не только на результаты анализов и обследований, но и на информацию из его электронной медицинской карты, что может привести к искажению реального состояния здоровья пациента.