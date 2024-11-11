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Posted 11 ноября, 12:51

Published 11 ноября, 12:51

Modified 11 ноября, 13:36

Updated 11 ноября, 13:36

Тюменка пожаловалась на подлог со стороны врача при походе в поликлинику

«Не навреди» по-тюменски. Врач приписала пациентке липовые симптомы в медкарте

11 ноября 2024, 12:51
Фото: 1MI.

Тюменка пожаловалась на подлог со стороны врача при походе в поликлинику

Жительница Тюмени Мария столкнулась с неприятной ситуацией, когда обратилась в поликлинику с обычной простудой. После быстрой консультации у врача она с недоумением обнаружила, что в её медицинской карте оказались поддельные результаты обследования.

Мария из Тюмени пришла на прием к врачу в поликлинику №5 с жалобами на головную боль и признаки простуды. Однако вместо нормального обследования она столкнулась с немотивированным презрением и искаженной информацией в медицинской записи. В частности, в ее медкарте оказались неправдивые сведения о давлении, весе и росте.

Как рассказала женщина в комментарии «АиФ-Тюмень», разговор с врачом продлился всего две минуты. Остальное время специалист не отрывалась от клавиатуры, заполняя документы на компьютере.

«Когда я открыла протокол осмотра — чуть не упала в обморок от того, что там написано. У меня и так было головокружение, а тут еще и этот треш. Все, что указали в записях — неправда, она ничего не проверяла: ни сатурацию, ни пульс, ни давление», — вспоминает тюменка.

В документе указано, что «кожные покровы слизистой умеренно влажные», и это также не соответствует действительности. У девушки, по ее информации, атопический дерматит, проявляющийся покраснениями и шелушением на открытых участках кожи.

Единственное, что было измерено — это давление, но даже его врач не смогла записать корректно. В случае, если бы она попала в больницу, местные специалисты ставили диагноз на последних записях в медицинской карте, а там сплошь — ложная информация.

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Повторный визит ответа не дал

На повторном визите Мария попыталась выяснить причину таких «художеств», но так и не получила ответа. Женщина отметила, что терапевт отказалась объяснять свои действия, лишь ехидно улыбнувшись и заявив, что «не имеет желания обсуждать эту тему».

В департаменте здравоохранения Тюменской области корреспонденту издания сообщили, что Мария имеет право обратиться к руководству медицинского учреждения для решения возникшей ситуации.

Пресс-секретарь ведомства Екатерина Климович рассказала, что пациент имеет возможность оставить официальное обращение через горячую линию, на портале органов государственной власти Тюменской области или обратиться лично в департамент здравоохранения региона. Такие обращения подлежат обязательному изучению и анализу, учитывая, что подобные ситуации возникают нечасто.

Тем не менее, многие жители Тюмени придерживаются иной точки зрения. Когда информация об инциденте стала доступна широкой аудитории, тюменцы начали писать, что эта поликлиника известна своими «особенностями».

«Никогда такого не было, и вот опять. То, что придумывают данные протоколов — это факт. Мало того, они еще и диагнозы в поисковике смотрят! Совершенно не умеют расшифровывать анализы, но при этом умудряются приписать в медкарте липовые назначения! Очень много жалоб на эту поликлинику, пора уже менять систему», — сокрушается Михаил Поляков.
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Бумажная волокита

Согласно установленным нормам, консультация у врача-терапевта длится 15 минут. Обычно 10 из этих минут уходит на бюрократические процедуры, а оставшиеся 5 — на выяснение жалоб и осмотр пациента.

Эта практика существует уже довольно долго, и пациенты неоднократно выражали свои недовольства и сомнения. Особенно это становится проблемой, когда они натыкаются в медицинской карте на записи, которые не соответствуют действительности.

Юрист Анатолий Архипов поведал, что подобные случаи, к сожалению, встречаются довольно часто.

Если в документах указаны сведения, которые не соответствуют действительности или не были совершены, это можно расценивать как должностная халатность. Важно понимать, что недостоверные данные в протоколах осмотра могут вызвать серьезные проблемы для человека в определенных жизненных обстоятельствах.

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Ложные записи могут также причинить вред пациенту. Например, если человек окажется в больнице в бессознательном состоянии, врач будет опираться не только на результаты анализов и обследований, но и на информацию из его электронной медицинской карты, что может привести к искажению реального состояния здоровья пациента.

«В таком случае человек может пострадать и у него будет полное право призвать к ответственности не только поликлинику, но и терапевта. Так как речь идет уже об уголовной ответственности», — рассказывает эксперт.

Тем не менее, если действия врача не обернулись серьезными последствиями, его выводы, вероятно, объяснят невнимательностью или сбоями в системе.

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Ранее мы писали, как тюменские врачи спасли жизнь пациенту с восьмью диагнозами.

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