Половина семейного бюджета тюменцев уходит на оплату ипотеки

При этом Тюмень контрастирует с другими соседними регионами, ведь в них ситуация — одна из лучших по всей стране. Так например, В ХМАО семьи тратят на жилищный кредит 37,5% своих доходов при среднем платеже в 76,3 тыс. рублей, а в ЯНАО — 32%.