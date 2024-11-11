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Posted 11 ноября, 12:22

Published 11 ноября, 12:22

Modified 11 ноября, 12:31

Updated 11 ноября, 12:31

Половина семейного бюджета тюменцев уходит на оплату ипотеки

Половина семейного бюджета тюменцев уходит на оплату ипотеки

11 ноября 2024, 12:22
Фото: 1MI.
Почти половина семейного бюджета тюменцев уходит на оплату ипотеки, в рейтинге по затратам на это кредитование регион оказался на 18-м месте.

Как сообщает портал «РИА Новости», размер ипотечного платежа среднестатистического тюменца составляет 67,2 тысячи рублей. При этом в среднем жители региона берут по жилищному займу 3,2 млн рублей.

При этом Тюмень контрастирует с другими соседними регионами, ведь в них ситуация — одна из лучших по всей стране. Так например, В ХМАО семьи тратят на жилищный кредит 37,5% своих доходов при среднем платеже в 76,3 тыс. рублей, а в ЯНАО — 32%.

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Ранее сообщалось о том, что в Тюмени жилье может подешеветь на 15%.

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#Александр Смирнов#Общество#Новости тюмени#Цены#Цены на квартиры#Ипотека
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