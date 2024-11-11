Половина семейного бюджета тюменцев уходит на оплату ипотеки

Posted 11 ноября, 12:22
Published 11 ноября, 12:22
Modified 11 ноября, 12:31
Updated 11 ноября, 12:31
Как сообщает портал «РИА Новости», размер ипотечного платежа среднестатистического тюменца составляет 67,2 тысячи рублей. При этом в среднем жители региона берут по жилищному займу 3,2 млн рублей.
При этом Тюмень контрастирует с другими соседними регионами, ведь в них ситуация — одна из лучших по всей стране. Так например, В ХМАО семьи тратят на жилищный кредит 37,5% своих доходов при среднем платеже в 76,3 тыс. рублей, а в ЯНАО — 32%.