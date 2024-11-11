Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием в районе цыган

Posted 11 ноября, 12:03
Published 11 ноября, 12:03
Modified 11 ноября, 12:15
Updated 11 ноября, 12:15
Как сообщает портал 72.ru, на одном из исторических слайдов было указано, что на территории стройки микрорайона действительно жили цыгане, как было указано в публикации:
Вы не увидите ничего из того, чего обычно опасаются тюменцы — цыганских таборов и буйного частного сектора. Цыгане в заречной части действительно когда-то существовали — с 60-х по 90-е, но в районе современного «Европейского», «Ленты» и 3-го Заречного. Там, где строится ваш будущий дом, ничего подобного не было.
После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, посты начали резко удаляться. Они пропали с сайта застройщика, из групп в соцсетях, сохранить их удалось только путем хитростей.
При этом запрос на пояснение в компанию был отправлен. Она не реагирует, а просто удаляет посты.