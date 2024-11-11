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Posted 11 ноября, 12:03

Published 11 ноября, 12:03

Modified 11 ноября, 12:15

Updated 11 ноября, 12:15

Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием цыган в районе

Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием в районе цыган

11 ноября 2024, 12:03
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием цыган в районе

Сюжет
Недвижимость
Необычную акцию рекламы решили запустить маркетологи одного из Тюменских застройщиков. Дело в ЖК «Воскресенский». Об истории района, находящемся в Заречном специалисты решили рассказать о его истории. И упомянуть то, что здесь цыган точно не будет.

Как сообщает портал 72.ru, на одном из исторических слайдов было указано, что на территории стройки микрорайона действительно жили цыгане, как было указано в публикации:

Вы не увидите ничего из того, чего обычно опасаются тюменцы — цыганских таборов и буйного частного сектора. Цыгане в заречной части действительно когда-то существовали — с 60-х по 90-е, но в районе современного «Европейского», «Ленты» и 3-го Заречного. Там, где строится ваш будущий дом, ничего подобного не было.

После того, как на ситуацию обратили внимание СМИ, посты начали резко удаляться. Они пропали с сайта застройщика, из групп в соцсетях, сохранить их удалось только путем хитростей.

При этом запрос на пояснение в компанию был отправлен. Она не реагирует, а просто удаляет посты.

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Ранее сообщалось о том, что вечеринки цыган не дают покоя тюменским жителям.

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#Александр Смирнов#Общество#Происшествия#Недвижимость#Новости тюмени#Цыгане
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