Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием в районе цыган

Тюменский застройщик завлекает людей отсутствием цыган в районе

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Необычную акцию рекламы решили запустить маркетологи одного из Тюменских застройщиков. Дело в ЖК «Воскресенский». Об истории района, находящемся в Заречном специалисты решили рассказать о его истории. И упомянуть то, что здесь цыган точно не будет.