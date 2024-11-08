nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 8 ноября, 04:25

Published 8 ноября, 04:25

Modified 8 ноября, 04:27

Updated 8 ноября, 04:27

В результате ДТП в центре Тюмени пострадали 11 пассажиров маршрутки

В результате ДТП в центре Тюмени пострадали 11 пассажиров маршрутки

8 ноября 2024, 04:25
Фото: 1MI.
Сюжет
ДТП
Сегодня утром, 8 ноября 2024 года, автобус маршрута №6 врезался в опору камеры видеонаблюдения. Авария произошла на перекрестке улиц Холодильной и Малыгина. Несколько человек получили травмы.

По предварительным данным, при столкновении пострадали 11 человек. Об этом сообщают в telegram-канале администрации города Тюмени. Некоторые пассажиры, находившиеся в момент ДТП в салоне автобуса, получили травмы. На месте происшествия работает скорая помощь.

По сообщению перевозчика, технических неисправностей в транспортном средстве на предрейсовом осмотре не было обнаружено. Водитель прошел медицинский осмотр без нареканий.

Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.

Фото: telegram-канал "Тюмень. Администрация города."
Дед хотел как лучше. Тюменский сирота вынужден отдавать долги матери-алкоголички
Узнать подробнее

Недавно мы изучили, почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними. К основным причинам эксперты отнесли дорожные условия, невнимательность водителей и особенности детского поведения.

Читайте также:
На 50 лет ВЛКСМ в Тюмени разбились два человекаВ Тюмени школьницу сбил экскаватор. ВидеоЧтоб не гоняли. Тюменские автоинспекторы возьмутся за отчаянных подростков
#Татьяна Курганова#Происшествия#ДТП#ГИБДД#Пострадавшие#Автобус#Скорая помощь
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт nashgorod.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Nash Gorod». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74125 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Полозова Алена Викторовна

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  edit@nashgorod.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел: +7 (3452) 57-83-84

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика