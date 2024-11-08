В результате ДТП в центре Тюмени пострадали 11 пассажиров маршрутки

Posted 8 ноября, 04:25
Published 8 ноября, 04:25
Modified 8 ноября, 04:27
Updated 8 ноября, 04:27
По предварительным данным, при столкновении пострадали 11 человек. Об этом сообщают в telegram-канале администрации города Тюмени. Некоторые пассажиры, находившиеся в момент ДТП в салоне автобуса, получили травмы. На месте происшествия работает скорая помощь.
По сообщению перевозчика, технических неисправностей в транспортном средстве на предрейсовом осмотре не было обнаружено. Водитель прошел медицинский осмотр без нареканий.
Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего.
Недавно мы изучили, почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними. К основным причинам эксперты отнесли дорожные условия, невнимательность водителей и особенности детского поведения.