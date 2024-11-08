В результате ДТП в центре Тюмени пострадали 11 пассажиров маршрутки

По предварительным данным, при столкновении пострадали 11 человек. Об этом сообщают в telegram-канале администрации города Тюмени. Некоторые пассажиры, находившиеся в момент ДТП в салоне автобуса, получили травмы. На месте происшествия работает скорая помощь.