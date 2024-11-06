Недетские аварии: почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними?

Еще одно осеннее происшествие с 9-летним ребенком произошло в этом году на пешеходном перехода на улице Павла Шарова. По предварительным данным, после уроков 9-летний школьник играл с друзьями на улице. Уезжая от одноклассников на велосипеде, он выехал на проезжую часть на красный свет светофора и попал под колёса. В результате ребенок получил ушибы. Это ДТП попало на видео.