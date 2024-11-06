Недетские аварии: почему в Тюмени регулярно происходят ДТП с несовершеннолетними?

Posted 6 ноября, 08:08
Published 6 ноября, 08:08
Modified 6 ноября, 08:10
Updated 6 ноября, 08:10
По данным портала rusdtp.ru, в текущем году произошло уже более 2100 ДТП. В них погибли 127 человек, 9 из них — дети. Пострадавших в авариях более 2800 человек, десятки из которых — несовершеннолетние.
Аварийный комиссар Владимир Мельников говорит о том, что причины ДТП с детьми достаточно типичны и порою даже абсурдны.
«Если обратить внимание на обстоятельства, то можно заметить, что есть несколько конкретных причин, по которым случаются такие происшествия. Но, несмотря на то, что горького опыта хватает, случаются новые эпизоды», — говорит комиссар.
Специалист на примере последних дорожных происшествий с детьми объяснил, почему дети страдают в авариях и кто в этом виноват.
Недавно ребенок пострадал на пешеходном переходе у дома №18 на улице Николая Ростовцева. 15-летний подросток переходил улицу, прилегающую к Монтажников. Слева вылетел грузовик и парень не успел отскочить. Это происшествие попало на видео.
Пострадавший тюменец получил травму ноги. А сотрудники Госавтоинспекции выявили, что в грузовике не работал тахограф. Водителя пока привлекли к административной ответственности, обстоятельства аварии еще выясняются.
Как говорит аварийный комиссар, аварии могло бы не произойти, если бы школьник переходил дорогу с другой стороны, так как она обозрима для водителя. Часть тротуара, ведущая к пешеходному переходу, как заметил комиссар, скрыта от водителя забором.
«Я ни в кем случае не снимаю ответственность с водителя, который, судя по записи, двигался на высокой скорости и не сбавил ее перед пешеходным переходом. Однако, я подозреваю, что из-за забора и подъехавшей машины, он и не увидел, выходивших на дорогу пешеходов», — говорит Мельников.
Специалист отмечает, что порою дорожные условия и ограждения снижают видимость для водителя, однако не всегда это учитывается при составлении протокола. Он рекомендует и пешеходам быть особенно внимательными и не выходить не переход, не удостоверившись в том, что это безопасно.
Также недавно на другом переходе на улице Малиновского сбили 12-летнюю девочку. Как выяснили специалисты ГАИ Тюменской области, водитель не заметил ребенка, когда выезжал с дворовой территории. В результате девочка получила травму головы.
«Дворовые территории и выезды являются местами повышенной опасности. В этом случае водителям стоит учитывать особенность территории и убедиться в том, что выезд на главную дорогу безопасен», — объясняет комиссар.
Вдобавок он указывает, что часто происшествия с детьми во дворах происходят на территориях дворов. Часто водители превышают допустимую скорость и также не учитывают особенности территории.
Еще одно осеннее происшествие с 9-летним ребенком произошло в этом году на пешеходном перехода на улице Павла Шарова. По предварительным данным, после уроков 9-летний школьник играл с друзьями на улице. Уезжая от одноклассников на велосипеде, он выехал на проезжую часть на красный свет светофора и попал под колёса. В результате ребенок получил ушибы. Это ДТП попало на видео.
Как говорит аварийный комиссар, в сложившихся обстоятельствах у водителя было не так много возможностей предотвратить ДТП. К тому же ребенок мог попасть и под другой автомобиль, который двигался по полосе обратного движения.
«В таких случаях речь идет об знании ребенком правил дорожного движения. На записи видно, что он, не сбавляя скорости, вылетел на дорогу. Тут уже вопрос к тем, кто не научил ребенка спешиваться на переходе и выходить на дорогу только на зеленый сигнал светофора», — говорит Мельников.
Комиссар отмечает, что аварии с детьми, произошедшие по вине несовершеннолетних, не редкость. Многие пренебрегают правилами дорожного движения, из-за чего существенно затрудняют дорожную ситуацию.
«Я бы показывал детям подобные записи, чтобы они увидели, что может произойти. Возможно, это не особо этично, но нужно искать рычаги влияния на детей, которые игнорируют правила», — считает комиссар.
Также комиссару мы рассказали о загадочных ДТП в Дударева. Там один водитель второй год подряд сбивает детей. Первый инцидент произошел 31 августа 2023 года на Тюменской, 52. Под колеса иномарки попала 11-летняя девочка, которая каталась на велосипеде. Водитель выезжал с перекрестка и оказался на встречной полосе. Пострадавшая получила множественные ушибы и ссадины, закрытый перелом костей носа.
В этом году этот же водитель сбил 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу с мамой по пешеходному переходу. Подросток получила травмы.
Как рассказала мама девочки, пострадавшей в 2023-м году, 60-летнего водителя не лишили прав после того случая. Он признал свою вину и объяснил, что ребёнок неожиданно выбежал на проезжую часть. В результате суд наложил на пожилого мужчину штраф в размере 17 тысяч рублей.
«Здесь сложно сделать какой-то однозначный вывод без записи и документов с мест происшествий. Однако мы берем во внимание, что мужчину признали виновным, да и он сам признал вину. Осмелюсь предположить, что дело может быть в возрасте. Многие водители с годами теряют бдительность и не соблюдают необходимые нормы. По этой причине я выступаю „за“ то, чтобы после определенного возраста подтверждать способность управления автомобилем было необходимо как минимум раз в 3 года», — говорит комиссар.
Отметим, что чаще всего ДТП в регионе происходят по вине водителей со стажем более 30 лет. Виновниками признаются люди от 40 до 60 лет, как минимум, в 30% случаев.
Ранее «Наш город» сообщал о том, что В ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск погиб 27-летний водитель. Трагедия произошла на 64-м километре автодороги Тюмень — Ханты-Мансийск. Там столкнулись Toyota Camry и большегруз.