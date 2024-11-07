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Posted 7 ноября, 12:44

Published 7 ноября, 12:44

Modified 7 ноября, 12:46

Updated 7 ноября, 12:46

Тюменский сирота вынужден отдать почти миллион рублей долга матери-алкоголички

Дед хотел как лучше. Тюменский сирота вынужден отдавать долги матери-алкоголички

7 ноября 2024, 12:44
Фото: Изображение Midjourney.

Тюменский сирота вынужден отдать почти миллион рублей долга матери-алкоголички

Сюжет
Дети-сироты
17-летний Игорь Медведев из Тюмени остался сиротой. Его отец ушел из жизни, когда мальчику исполнилось 3 года, а мать, страдавшая от алкоголизма, скончалась в 2020 году.

В течение всего этого времени заботу о Игоре проявлял его дедушка, Сергей Николаевич, который, обратился за помощью в СМИ. Когда мальчику исполнится 18 лет, он получит право на пользование жильем, в котором жил с матерью.

Но здесь же появляется сложность: ему придется выплатить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг возник из-за того, что мать Игоря нелегально прописала в их квартире более 50 гастарбайтеров.

Дедушка взял воспитание на себя

В интервью «Комсомольской Правде — Тюмень» дедушка рассказал, что детство Игоря прошло в Тюмени, где его семья жила рядом с ДК «Строитель». Изначально семью не причисляли к неблагополучным. У мальчика были работящие родители, любящий дедушка, но еще и алкоголь, который неожиданно вторгся в жизнь Черемсиных.

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Со временем родители Игоря начали злоупотреблять спиртным, и в три года мальчик остался без отца. Мать оказалась в роли матери-одиночки, и она еще сильнее переключилась на алкоголь. Пока женщина пила, заботу о Игоре взял на себя дедушка Сергей Николаевич. Он устроил внука в платный детский сад, сам платил за него, обеспечивал всем необходимым, радовал подарками и, насколько мог, устраивал праздники.

«Я старался, чтобы внук не чувствовал себя обделенным, чтобы он тоже получал тепло и заботу, старался обеспечить ему счастливое детство, с приятными воспоминаниями, как и у всех детей. Когда Игореша подрос и стал учиться в школе, мы подарили ему для учебы компьютер», — рассказывает Сергей Николаевич.

Мальчик всё схватывал на лету и активно участвовал в олимпиадах. Дедушка собственноручно собрал ему велосипед и купил японскую гитару, когда тот увлекся музыкой. В общем, пытался обеспечить всем необходимым. Дочь же продолжала тратить деньги, в основном, на спиртное.

Мальчик жил с матерью в квартире, которая не была обустроена, оформленной по договору социального найма. Большую часть времени Игорь проводил у дедушки, так как дома часто проходили запойные вечера.

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В опекунстве отказали

Осознавая, что его дочь не намерена менять свой образ жизни, Сергей Николаевич неоднократно пытался оформить опекунство для себя. В 2017 году он обратился в Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменской области.

Специалисты, выехавшие для осмотра условий проживания мальчика, пришли к выводу, что его мать не употребляет алкогольные напитки, не покидает квартиру и страдает от заболевания, из-за которого ей сложно передвигаться. На основании этих выводов опекунство было отклонено.

Единственным выходом оставалась добровольная передача родительских прав, но Марина (мать Игоря), с этим не согласилась. С женщиной провели разъяснительные беседы и прекратили выплаты на ее счет пенсии по потере кормильца, предназначенной для мальчика, однако ситуация от этого не улучшилась.

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Неожиданная находка после смерти

В 2020 году жизнь мамы Игоря трагически оборвалась. По заключению врачей, причиной смерти стали сердечные проблемы. Мальчик стал сиротой и автоматически попал в список детей-сирот, ожидающих получения жилья. Семья решила отказаться от квартиры, которую Марина получила по социальному найму. Однако при поиске нужных документов в квартире была сделана шокирующая находка — уголовное дело, которое разрушает все надежды.

Выяснилось, что на маму Игоря было заведено уголовное дело по статье 322.3. За небольшое денежное вознаграждение в 50 рублей она фиктивно регистрировала иностранных граждан по месту жительства. В результате в квартире оказалось более 50 прописанных лиц. Как следствие, возросли и коммунальные платежи, общая задолженность составила почти 867 тысяч рублей.

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Долги списать не удалось

Сергей Николаевич обратился за поддержкой в тюменскую службу опеки. Там ему предоставили успокаивающие рекомендации и посоветовали, чтобы его внук стал наследником, чтобы сохранить квартиру, пообещав помочь с погашением долгов. Доверившись этим советам, дедушка с внуком направились в департамент имущественных отношений и переоформили договор социального найма на имя Игоря. Как опекун, Сергей Николаевич подписал документ, который позже станет для него «приговором».

«Если бы я знал, что всё так получится, я бы не стал подписывать собственноручно приговор внуку. Я доверился специалистам, которые пообещали, что долг будет снят и парень останется жить в родной квартире. А получается, что по достижении совершеннолетия он будет обязан выплачивать неподъемную сумму, почти миллион рублей! Такую сумму юному парню и нам не потянуть», — объяснил Серей Николаевич.

После этого Игорь стал официальным нанимателем квартиры и, согласно закону, взял на себя обязательства по содержанию жилья и выплате долгов. Дедушка вновь обратился в опеку с просьбой выдать хотя бы письмо с ходатайством, чтобы он мог обратиться в суд с просьбой о продлении срока вступления в наследство. Это дало бы возможность выиграть время для решения возникших вопросов. Однако ему вновь было отказано.

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В качестве итога

В результате осиротевшего Игоря Медведева исключили из очереди на получение жилья, поскольку ему была выделена квартира. Тем не менее, долг за нее, который составляет почти миллион рублей, по-прежнему остается. По законам, парень обязан расплачиваться за ошибки матери, не имея ни образования, ни профессии, ни работы.

Дедушка продолжает считать, что виноват лишь он сам.

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Ранее сообщалось, что власти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранение. В этот проект также входят и траты на обеспечение жильем детей-сирот.

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#Иван Солдатов#Общество#Новости тюмени#Дети-сироты#Сироты#Сирота#Алкоголизм
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