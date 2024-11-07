Дед хотел как лучше. Тюменский сирота вынужден отдавать долги матери-алкоголички

После этого Игорь стал официальным нанимателем квартиры и, согласно закону, взял на себя обязательства по содержанию жилья и выплате долгов. Дедушка вновь обратился в опеку с просьбой выдать хотя бы письмо с ходатайством, чтобы он мог обратиться в суд с просьбой о продлении срока вступления в наследство. Это дало бы возможность выиграть время для решения возникших вопросов. Однако ему вновь было отказано.