Дед хотел как лучше. Тюменский сирота вынужден отдавать долги матери-алкоголички

Posted 7 ноября, 12:44
Published 7 ноября, 12:44
Modified 7 ноября, 12:46
Updated 7 ноября, 12:46
В течение всего этого времени заботу о Игоре проявлял его дедушка, Сергей Николаевич, который, обратился за помощью в СМИ. Когда мальчику исполнится 18 лет, он получит право на пользование жильем, в котором жил с матерью.
Но здесь же появляется сложность: ему придется выплатить долг за коммунальные услуги, который превышает 860 тысяч рублей. Этот долг возник из-за того, что мать Игоря нелегально прописала в их квартире более 50 гастарбайтеров.
В интервью «Комсомольской Правде — Тюмень» дедушка рассказал, что детство Игоря прошло в Тюмени, где его семья жила рядом с ДК «Строитель». Изначально семью не причисляли к неблагополучным. У мальчика были работящие родители, любящий дедушка, но еще и алкоголь, который неожиданно вторгся в жизнь Черемсиных.
Со временем родители Игоря начали злоупотреблять спиртным, и в три года мальчик остался без отца. Мать оказалась в роли матери-одиночки, и она еще сильнее переключилась на алкоголь. Пока женщина пила, заботу о Игоре взял на себя дедушка Сергей Николаевич. Он устроил внука в платный детский сад, сам платил за него, обеспечивал всем необходимым, радовал подарками и, насколько мог, устраивал праздники.
«Я старался, чтобы внук не чувствовал себя обделенным, чтобы он тоже получал тепло и заботу, старался обеспечить ему счастливое детство, с приятными воспоминаниями, как и у всех детей. Когда Игореша подрос и стал учиться в школе, мы подарили ему для учебы компьютер», — рассказывает Сергей Николаевич.
Мальчик всё схватывал на лету и активно участвовал в олимпиадах. Дедушка собственноручно собрал ему велосипед и купил японскую гитару, когда тот увлекся музыкой. В общем, пытался обеспечить всем необходимым. Дочь же продолжала тратить деньги, в основном, на спиртное.
Мальчик жил с матерью в квартире, которая не была обустроена, оформленной по договору социального найма. Большую часть времени Игорь проводил у дедушки, так как дома часто проходили запойные вечера.
Осознавая, что его дочь не намерена менять свой образ жизни, Сергей Николаевич неоднократно пытался оформить опекунство для себя. В 2017 году он обратился в Управление социальной защиты населения города Тюмени и Тюменской области.
Специалисты, выехавшие для осмотра условий проживания мальчика, пришли к выводу, что его мать не употребляет алкогольные напитки, не покидает квартиру и страдает от заболевания, из-за которого ей сложно передвигаться. На основании этих выводов опекунство было отклонено.
Единственным выходом оставалась добровольная передача родительских прав, но Марина (мать Игоря), с этим не согласилась. С женщиной провели разъяснительные беседы и прекратили выплаты на ее счет пенсии по потере кормильца, предназначенной для мальчика, однако ситуация от этого не улучшилась.
В 2020 году жизнь мамы Игоря трагически оборвалась. По заключению врачей, причиной смерти стали сердечные проблемы. Мальчик стал сиротой и автоматически попал в список детей-сирот, ожидающих получения жилья. Семья решила отказаться от квартиры, которую Марина получила по социальному найму. Однако при поиске нужных документов в квартире была сделана шокирующая находка — уголовное дело, которое разрушает все надежды.
Выяснилось, что на маму Игоря было заведено уголовное дело по статье 322.3. За небольшое денежное вознаграждение в 50 рублей она фиктивно регистрировала иностранных граждан по месту жительства. В результате в квартире оказалось более 50 прописанных лиц. Как следствие, возросли и коммунальные платежи, общая задолженность составила почти 867 тысяч рублей.
Сергей Николаевич обратился за поддержкой в тюменскую службу опеки. Там ему предоставили успокаивающие рекомендации и посоветовали, чтобы его внук стал наследником, чтобы сохранить квартиру, пообещав помочь с погашением долгов. Доверившись этим советам, дедушка с внуком направились в департамент имущественных отношений и переоформили договор социального найма на имя Игоря. Как опекун, Сергей Николаевич подписал документ, который позже станет для него «приговором».
«Если бы я знал, что всё так получится, я бы не стал подписывать собственноручно приговор внуку. Я доверился специалистам, которые пообещали, что долг будет снят и парень останется жить в родной квартире. А получается, что по достижении совершеннолетия он будет обязан выплачивать неподъемную сумму, почти миллион рублей! Такую сумму юному парню и нам не потянуть», — объяснил Серей Николаевич.
После этого Игорь стал официальным нанимателем квартиры и, согласно закону, взял на себя обязательства по содержанию жилья и выплате долгов. Дедушка вновь обратился в опеку с просьбой выдать хотя бы письмо с ходатайством, чтобы он мог обратиться в суд с просьбой о продлении срока вступления в наследство. Это дало бы возможность выиграть время для решения возникших вопросов. Однако ему вновь было отказано.
В результате осиротевшего Игоря Медведева исключили из очереди на получение жилья, поскольку ему была выделена квартира. Тем не менее, долг за нее, который составляет почти миллион рублей, по-прежнему остается. По законам, парень обязан расплачиваться за ошибки матери, не имея ни образования, ни профессии, ни работы.
Дедушка продолжает считать, что виноват лишь он сам.
Ранее сообщалось, что власти Тюменской области потратят 400 млрд рублей на социалку и здравоохранение. В этот проект также входят и траты на обеспечение жильем детей-сирот.