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Posted 12 сентября, 06:50

Published 12 сентября, 06:50

Modified 12 сентября, 06:52

Updated 12 сентября, 06:52

В Тюмени школьницу сбил экскаватор

В Тюмени школьницу сбил экскаватор. Видео

12 сентября 2024, 06:50
Фото: 1MI

В Тюмени школьницу сбил экскаватор

Сюжет
ДТП
Сегодня, 12 сентября, утром по дороге в школу 14-летняя девочка попала под экскаватор. ДТП было зафиксировано на видео.

Девочка переходила дорогу на зеленый свет, когда заканчивающий манёвр экскаватор задел её бортом. Инцидент произошёл на улице Профсоюзной.

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Подробности уточняются. По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, водитель не успел заменить школьницу. Девочка получила травму ноги.

Фото: ГИБДД по Тюменской области.

Столкновения можно было избежать, если бы оба участника движения тщательнее соблюдали правила, согласно которым водитель должен пропускать пешехода, а пешеход быть особенно внимательным, переходя дорогу.

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Ранее «Наш город» сообщал о смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень. Водитель Toyota врезался в трактор.

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#Надежда Зеленина#Видео#ДТП#ГИБДД#Правила дорожного движения#Профсоюзная улица#Травма
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