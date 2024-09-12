В Тюмени школьницу сбил экскаватор. Видео

Posted 12 сентября, 06:50
Published 12 сентября, 06:50
Modified 12 сентября, 06:52
Updated 12 сентября, 06:52
Девочка переходила дорогу на зеленый свет, когда заканчивающий манёвр экскаватор задел её бортом. Инцидент произошёл на улице Профсоюзной.
Подробности уточняются. По предварительным данным ГИБДД Тюменской области, водитель не успел заменить школьницу. Девочка получила травму ноги.
Столкновения можно было избежать, если бы оба участника движения тщательнее соблюдали правила, согласно которым водитель должен пропускать пешехода, а пешеход быть особенно внимательным, переходя дорогу.
Ранее «Наш город» сообщал о смертельной аварии на трассе Курган-Тюмень. Водитель Toyota врезался в трактор.