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Posted 6 ноября, 13:46

Published 6 ноября, 13:46

Modified 6 ноября, 13:48

Updated 6 ноября, 13:48

В Тюменской области взлетел спрос на работников складов и ритейла — почему?

В Тюменской области взлетел спрос на работников складов и ритейла — почему?

6 ноября 2024, 13:46
Фото: 1MI.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», в Тюмени растет спрос на работников складов, логистики и ритейла. Это связано с распродажами «11.11» и «Черная пятница».

Согласно данным сервиса, в октябре этого года спрос на работников складов вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным, а на сотрудников в розничной торговле на 3 процента. Как сообщают аналитики, спрос на рынке труда связан с крупными распродажами — «11.11» и «Черная пятница».

В прошлом месяце спрос на сортировщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года возрос на 223 процента, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 146 987 рублей в месяц при полном графике.

Увеличилось количество вакансий для кладовщиков и упаковщиков. Соискателям предлагают порядка 65 028 рублей и 103 384 рубля в месяц за полный рабочий день.

Кроме того, среди наиболее востребованных профессий в ритейле можно выделить товароведов. Средние месячные заработные платы для претендующих на эту должность — 46 886 рублей. Также стало больше вакансий для водителей-дальнобойщиков и водителей-экспедиторов.

У тюменцев вырос спрос на покупку кафе и ресторанов
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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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