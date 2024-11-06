В Тюменской области взлетел спрос на работников складов и ритейла — почему?

Согласно данным сервиса, в октябре этого года спрос на работников складов вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным, а на сотрудников в розничной торговле на 3 процента. Как сообщают аналитики, спрос на рынке труда связан с крупными распродажами — «11.11» и «Черная пятница».