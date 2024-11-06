В Тюменской области взлетел спрос на работников складов и ритейла — почему?

Posted 6 ноября, 13:46
Published 6 ноября, 13:46
Modified 6 ноября, 13:48
Updated 6 ноября, 13:48
Согласно данным сервиса, в октябре этого года спрос на работников складов вырос на 34 процента по сравнению с аналогичным, а на сотрудников в розничной торговле на 3 процента. Как сообщают аналитики, спрос на рынке труда связан с крупными распродажами — «11.11» и «Черная пятница».
В прошлом месяце спрос на сортировщиков по сравнению с аналогичным показателем прошлого года возрос на 223 процента, а средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 146 987 рублей в месяц при полном графике.
Увеличилось количество вакансий для кладовщиков и упаковщиков. Соискателям предлагают порядка 65 028 рублей и 103 384 рубля в месяц за полный рабочий день.
Кроме того, среди наиболее востребованных профессий в ритейле можно выделить товароведов. Средние месячные заработные платы для претендующих на эту должность — 46 886 рублей. Также стало больше вакансий для водителей-дальнобойщиков и водителей-экспедиторов.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.