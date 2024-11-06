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Posted 6 ноября, 11:36

Published 6 ноября, 11:36

Modified 6 ноября, 11:37

Updated 6 ноября, 11:37

Из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Египет

Из Тюмени вылетел первый прямой рейс в Египет

6 ноября 2024, 11:36
Фото: Изображение Midjourney.
Первый рейс в Египет из тюменского аэропорта был запущен. Отмечается, что авиаперевозчиком выступила компания Air Cairo.

Уточняется, что воздушное судно будет курсировать по маршруту Шарм-эль-Шейх — Тюмень — Шарм-эль-Шейх каждые одиннадцать дней.

Рейс чартерный. Направление действует с ноября по март. Кроме того, в город-курорт на южной оконечности Синайского полуострова на побережье Красного моря Египетской ривьеры также будут летать самолеты Azur Air.

Напомним, осенью цены в Египет взлетели на 25-30% по сравнению с прошлым годом. Вероятно, к Новому году цены будут снижаться, рассказала «Нашему городу» директор одного из туристических агентств Наталья П.

Тюменцы уже активно бронируют новогодние туры
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Ранее «Наш город» писал о том, что тюменцы заплатили за отпуск в Азии миллионы рублей. В стоимость тура вошло посещение китайского города Пекин, Республики Филиппины, Малайзии, Сингапура и острова Бали.

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