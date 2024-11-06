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Posted 6 ноября, 12:46

Published 6 ноября, 12:46

Modified 6 ноября, 12:48

Updated 6 ноября, 12:48

У тюменцев вырос спрос на покупку кафе и ресторанов

У тюменцев вырос спрос на покупку кафе и ресторанов

6 ноября 2024, 12:46
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», тюменцы чаще всего ищут готовый бизнес в сфере общепита.

Так, в 2024 году покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения предпринимателей на платформу. На втором месте — желание стать партнером, а на третьем — стать инвестором.

Среди наиболее востребованных сфер бизнеса — сфера общепита. Его средняя стоимость составила 500 тысяч рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере торговли со стоимостью в 1,3 миллионов рублей. На третьем месте — бизнес в сфере пунктов выдачи заказов, который можно приобрести за 1 миллион рублей.

Тюменцы также интересуются бизнесом в сфере красоты и здоровья, авто. Их выставляют на продажу за 1 миллион рублей и 2,6 миллионов рублей соответственно. Также рост показали сферы строительства, информационных технологий.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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