У тюменцев вырос спрос на покупку кафе и ресторанов

Среди наиболее востребованных сфер бизнеса — сфера общепита. Его средняя стоимость составила 500 тысяч рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере торговли со стоимостью в 1,3 миллионов рублей. На третьем месте — бизнес в сфере пунктов выдачи заказов, который можно приобрести за 1 миллион рублей.