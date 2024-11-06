У тюменцев вырос спрос на покупку кафе и ресторанов

Posted 6 ноября, 12:46
Published 6 ноября, 12:46
Modified 6 ноября, 12:48
Updated 6 ноября, 12:48
Так, в 2024 году покупка готового бизнеса является самой распространенной целью обращения предпринимателей на платформу. На втором месте — желание стать партнером, а на третьем — стать инвестором.
Среди наиболее востребованных сфер бизнеса — сфера общепита. Его средняя стоимость составила 500 тысяч рублей. На втором месте оказались предприятия в сфере торговли со стоимостью в 1,3 миллионов рублей. На третьем месте — бизнес в сфере пунктов выдачи заказов, который можно приобрести за 1 миллион рублей.
Тюменцы также интересуются бизнесом в сфере красоты и здоровья, авто. Их выставляют на продажу за 1 миллион рублей и 2,6 миллионов рублей соответственно. Также рост показали сферы строительства, информационных технологий.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.