Шикарный отдых! Рынок глэмпинга в Тюменской области за год вырос почти в три раза

Цена на размещение в глэмпингах снизилась в Саратовской области — на 28 процентов, в Челябинской — на 23 процентов, в Ивановской и Ярославской — на 14 процентов, в Башкортостане — на 10 процентов, в Тверской области — на 7 процентов.