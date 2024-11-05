Шикарный отдых! Рынок глэмпинга в Тюменской области за год вырос почти в три раза

Posted 5 ноября, 12:30
Published 5 ноября, 12:30
Modified 5 ноября, 12:32
Updated 5 ноября, 12:32
Как известно, глэмпинг — это форма отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью релакса на природе.
Осенью 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в Тюменской области составила 7 тысяч рублей. Количество глэмпингов в России значительно выросло — в октябре их количество увеличилось в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года.
Цена на размещение в глэмпингах снизилась в Саратовской области — на 28 процентов, в Челябинской — на 23 процентов, в Ивановской и Ярославской — на 14 процентов, в Башкортостане — на 10 процентов, в Тверской области — на 7 процентов.
Самые дорогие варианты размещения зафиксированы в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. Тюменская область не входит в этот список.
Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.