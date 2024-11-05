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Posted 5 ноября, 12:30

Published 5 ноября, 12:30

Modified 5 ноября, 12:32

Updated 5 ноября, 12:32

Шикарный отдых! Рынок глэмпинга в Тюменской области за год вырос почти в три раза

Шикарный отдых! Рынок глэмпинга в Тюменской области за год вырос почти в три раза

5 ноября 2024, 12:30
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Туризм
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито Путешествия», рынок глэмпинга в нашем регионе за год вырос почти в три раза. Все больше тюменцев предпочитают такой вид отдыха.

Как известно, глэмпинг — это форма отдыха, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью релакса на природе.

Осенью 2024 года средняя стоимость глэмпинга на сутки в Тюменской области составила 7 тысяч рублей. Количество глэмпингов в России значительно выросло — в октябре их количество увеличилось в 2,5 раза в сравнении с октябрем прошлого года.

Цена на размещение в глэмпингах снизилась в Саратовской области — на 28 процентов, в Челябинской — на 23 процентов, в Ивановской и Ярославской — на 14 процентов, в Башкортостане — на 10 процентов, в Тверской области — на 7 процентов.

Самые дорогие варианты размещения зафиксированы в Новосибирской, Калужской и Нижегородской областях, в Красноярском и Краснодарском краях, а также в Татарстане. Тюменская область не входит в этот список.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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#Мелиса Учунджю#Тюмень#Тюменская область#Россия#Новости тюмени#Природа#Туризм#Глэмпинг
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