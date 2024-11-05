В ноябрьские праздники в больницы попали больше 550 тюменцев

Posted 5 ноября, 10:59
Published 5 ноября, 10:59
Modified 5 ноября, 11:01
Updated 5 ноября, 11:01
За минувшие праздники, 3 и 4 ноября, фельдшеры скорой помощи выезжали на помощь 1169 жителям Тюмени и Тюменской области. Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, 542 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной.
В стационары было доставлено 557 тюменцев.
73 тюменцев проконсультировали врачи из оперативного отдела. Вопросы касались оказания взаимопомощи и самопомощи в ситуациях, когда не требуется выезд медицинской бригады, уточнили в региональном департаменте.
Ранее «Наш Город» писал, что два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.