В ноябрьские праздники в больницы попали больше 550 тюменцев

За минувшие праздники, 3 и 4 ноября, фельдшеры скорой помощи выезжали на помощь 1169 жителям Тюмени и Тюменской области. Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, 542 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной.