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Posted 5 ноября, 10:59

Published 5 ноября, 10:59

Modified 5 ноября, 11:01

Updated 5 ноября, 11:01

В ноябрьские праздники в больницы попали больше 550 тюменцев

В ноябрьские праздники в больницы попали больше 550 тюменцев

5 ноября 2024, 10:59
Фото: 1MI.
В праздничные выходные в медицинские учреждения попали 557 тюменцев. 542 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной.

За минувшие праздники, 3 и 4 ноября, фельдшеры скорой помощи выезжали на помощь 1169 жителям Тюмени и Тюменской области. Как сообщают в департаменте здравоохранения Тюменской области, 542 вызова поступило в экстренной форме, остальные — в неотложной.

В стационары было доставлено 557 тюменцев.

73 тюменцев проконсультировали врачи из оперативного отдела. Вопросы касались оказания взаимопомощи и самопомощи в ситуациях, когда не требуется выезд медицинской бригады, уточнили в региональном департаменте.

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Ранее «Наш Город» писал, что два человека погибли в ДТП на тюменской трассе. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа выясняют обстоятельства произошедшей трагедии.

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