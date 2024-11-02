Сколько готовы потратить тюменцы при бронировании жилья на Новый год?

Также выяснилось, как россияне планируют отмечать Новый год в этом году. 42 процента опрошенных хотят встречать 2025-й со второй половиной, 33 процента — в широком кругу семьи. Две трети россиян готовятся к празднику менее чем за месяц и лишь 23 процента — за 1-2 месяца.