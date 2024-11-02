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Posted 2 ноября, 11:54

Published 2 ноября, 11:54

Modified 2 ноября, 11:56

Updated 2 ноября, 11:56

Сколько готовы потратить тюменцы при бронировании жилья на Новый год?

Сколько готовы потратить тюменцы при бронировании жилья на Новый год?

2 ноября 2024, 11:54
Фото: Изображение Midjourney.
По информации сервиса для размещения объявлений «Авито», жители Уральского федерального округа готовы потратить 7 тысяч рублей на человека при бронировании жилья на Новый год.

Согласно данным пресс-службы сервиса, 54 процента жителей УФО готовы потратить до 5 тысяч рублей за ночь в новогодние праздники, 31 процент — от 5 до 10 тысяч рублей и только 15 процентов — больше 15 тысяч рублей.

Также выяснилось, как россияне планируют отмечать Новый год в этом году. 42 процента опрошенных хотят встречать 2025-й со второй половиной, 33 процента — в широком кругу семьи. Две трети россиян готовятся к празднику менее чем за месяц и лишь 23 процента — за 1-2 месяца.

Обычно молодежь готовится к Новому году заранее. Они организовывают мероприятия, составляют списки гостей, покупают подарки и украшения для дома. Россияне от 45 до 54 лет начинают подготовку примерно за месяц.

При поиске посуточного жилья на Новый год россияне в первую очередь смотрят на локацию и транспортную доступность, возможность заселения с детьми или животными, стоимость в расчете на гостя. Также тюменцам важны развлечения, природа, магазины, различные удобства, например, баня или бассейн.

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Ранее «Наш город» писал о том, что в Тюмени в разы увеличился спрос на услуги красоты. Самыми востребованными бьюти-услугами в Тюмени стали: маникюр, педикюр, ресницы и брови и услуги парикмахера.

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